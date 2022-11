Duitsland nipt langs Oman in laatste duel voor WK, Messi en Di María schitteren

Duitsland heeft woensdag het laatste oefenduel voor het WK voetbal nipt gewonnen. De ploeg van bondscoach Hansi Flick had veel moeite met Oman, maar een goal van Niclas Füllkrug bracht redding: 0-1. Argentinië boekte een 0-5-zege op de Verenigde Arabische Emiraten dankzij uitblinkers Lionel Messi en Ángel Di María.

Duitsland speelde in Muscat niet in de sterkste opstelling, maar had met onder anderen Kai Havertz, Leroy Sané en Ilkay Gündogan alsnog veel topspelers op het veld staan. Spits Youssoufa Moukoko (17 jaar en 361 dagen) stond ook in de basis en werd de jongste debutant voor Duitsland sinds Uwe Seeler (17 jaar en 345 dagen) in 1954.

Duitsland had het meeste balbezit en creëerde ook de beste kansen tegen Oman, maar de nummer 75 van de FIFA-wereldranglijst hield kranig stand. Invaller Füllkrug zorgde tien minuten voor tijd voor de beslissing na goed voorbereidend werk van Havertz. Oud-PSV'er Mario Götze, die na vijf jaar zijn rentree kon maken voor Duitsland, bleef op de bank.

Duitsland begint woensdag het WK tegen Japan. Daarna speelt de wereldkampioen van 2014 in de groepsfase tegen Spanje (27 november) en Costa Rica (1 december).

Argentinië had woensdag weinig moeite met de Verenigde Arabische Emiraten. Foto: ANP

Messi en Di María stelen de show

Argentinië stond bij rust al met 0-4 voor tegen de Verenigde Arabische Emiraten. Julián Álvarez opende de score in Abu Dhabi door een pass van Messi te promoveren tot doelpunt. Di María was vervolgens twee keer trefzeker: met een hard schot via de binnenkant van de paal en met een sterke individuele actie.

Di María was ook belangrijk bij de 0-4 door Messi in stelling te brengen. De Argentijnse sterspeler snelde vervolgens langs zijn tegenstander en schoot in de bovenhoek raak. Na bijna een uur spelen bracht invaller Joaquín Correa de eindstand op het scorebord.

Messi speelde net als voormalig Ajax-verdediger Lisandro Martínez negentig minuten mee bij Argentinië. Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico zat de hele wedstrijd op de bank. Argentinië begint het WK dinsdag met een wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Daarna volgen de andere groepsduels met Mexico (26 november) en Polen (30 november).

Polen won eveneens de laatste oefenwedstrijd voor het WK. De ploeg versloeg Chili met 1-0 door een late goal van Krzysztof Piatek. Sterspeler Robert Lewandowski bleef het hele duel op de bank. Feyenoorder Sebastian Szymanski speelde de hele wedstrijd.

Polen treft volgende week dinsdag in de eerste groepswedstrijd Mexico, dat met 1-2 verloor van Zweden. Alexis Vega scoorde namens de thuisploeg en Marcus Rohdén en Mattias Svanberg waren trefzeker voor Zweden. Rechtsback Jorge Sánchez van Ajax deed de hele wedstrijd mee bij Mexico. Ajacied Edson Álvarez en PSV'er Erick Gutiérrez bleven op de bank.

