Franse doelman Lloris weigert OneLove-aanvoerdersband te dragen op WK

De Franse doelman Hugo Lloris heeft woensdag bevestigd dat hij tijdens het WK voetbal de OneLove-aanvoerdersband niet zal dragen. Meerdere aanvoerders, onder wie Virgil van Dijk van Oranje, dragen de speciale band wel. Die staat voor verbinding en is een signaal tegen alle vormen van discriminatie.

Lloris maakte dinsdag tijdens een persconferentie zijn twijfels over het dragen van de band al kenbaar. Een dag later heeft hij een definitief besluit genomen. "Ik ben duidelijk genoeg geweest en ik heb hier niets aan toe te voegen", verklaarde Lloris tegenover persbureau AFP.

De 35-jarige Lloris is vooral opgelucht dat hij het nieuws heeft bekendgemaakt en wil zich vanaf nu richten op het WK. "Zo voorkomen we dat we hier voor en tijdens het toernooi vragen over moeten beantwoorden, want er komt een tijd dat je de focus op het voetbal moet houden en je geen energie kunt besteden aan zaken die niet onze verantwoordelijkheid zijn."