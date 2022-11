WK-organisatie ontkent inzet van 'nepfans' om toernooi te promoten

De organisatie van het WK voetbal in Qatar heeft woensdag ontkend dat er 'nepfans' zijn ingezet om het eindtoernooi te promoten. De afgelopen dagen doken er veel beelden op van fans die ogenschijnlijk niet geboren zijn in het land dat ze aanmoedigden. Er werd daarom getwijfeld aan de echtheid van de optochten van supporters.

Duizenden supporters, voornamelijk uit India en andere Zuid-Aziatische landen, namen uitgedost in shirts van Argentinië, Brazilië en Engeland deel aan een parade in Doha. Dat wekte de suggestie dat de fans betaald waren om het toernooi te promoten.

"Talloze journalisten en commentatoren op sociale media hebben zich afgevraagd of dit 'echte' fans zijn", meldt de organisatie van het WK in een verklaring.

"We verwerpen die beweringen, die zowel teleurstellend als voorspelbaar zijn, grondig. Qatar, en de rest van de wereld, bestaat uit een breed scala aan voetbalfans, van wie velen emotionele banden hebben met meerdere landen."

Volgens fans is er sprake van 'puur nepnieuws'

Enkele dagen geleden ontstond er onder meer verbazing over een groep Aziatische fans die Engeland aanmoedigde en shirts van de Engelse ploeg droeg. Er werd gesuggereerd dat hun feestgedrag in scène was gezet. Dat wordt tegengesproken door de Indiase toeschouwers in Doha, die veelal woonachtig zijn in Qatar.

"Het is puur nepnieuws en ik wil luid en duidelijk zeggen dat niemand van ons op welke manier dan ook is betaald", zei een Indiër in Qatar tegen het Franse persbureau AFP. "We zijn diehard fans van Engeland." Andere fans in Doha zeiden hetzelfde. "Dit is vernederend, er is veel frustratie", verwees een Indiase inwoner van Doha naar de beschuldigingen.

Volgens de Indiërs in Qatar is het WK ongekend populair in hun geboorteland. "Dit heeft ons veel pijn gedaan. Mensen realiseren zich gewoon niet hoeveel passie voor voetbal er is in India. We kijken elk weekend naar de Premier League. We komen uit India, maar dat heeft zich niet gekwalificeerd, dus mensen kiezen een ander team om te steunen."

Qatar heeft voorspeld dat meer dan een miljoen fans het WK zullen bezoeken. Er worden onder meer 70.000 Mexicanen en 30.000 Argentijnen verwacht.

