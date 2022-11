Van Messi tot Alves: deze routiniers gaan in Qatar voor hun laatste kunstje

Voor sommige talenten is het WK in Qatar het ideale podium om zichzelf in de kijker te spelen, maar er zijn ook spelers die aan hun laatste mondiale eindtoernooi gaan beginnen. Wat te denken van Lionel Messi, die nog nooit een WK won? Of Pepe, die met zijn 39 jaar een van de oudste deelnemers is in Qatar? NU.nl zet tien routiniers op een rij die (waarschijnlijk) beginnen aan hun laatste kunstje op een WK.

Cristiano Ronaldo (37)

Natuurlijk is Ronaldo weer de blikvanger bij Portugal. De 37-jarige ster staat alweer voor zijn vijfde WK. In 2006, 2010, 2014 en 2018 was hij ook van de partij. Waar hij nationaal veel faam geniet, is dat bij zijn club Manchester United even anders.

In een interview met de Britse journalist Piers Morgan haalde Ronaldo eerder deze week uit naar zowel coach Erik ten Hag ("Ik heb geen respect voor hem") als de clubleiding. Fans reageerden op sociale media met de hashtag #RonaldoOut. Het is voor Portugal te hopen dat de rel rond Ronaldo niet doorwerkt op het WK.

Lionel Messi (35)

Net als Ronaldo staat Messi voor zijn vijfde en naar eigen zeggen laatste WK. De Argentijn speelde negentien WK-wedstrijden, maar scoorde nog nooit in de knock-outfase. Bovendien ontbreekt de wereldtitel op zijn erelijst, en dat vreet aan de dribbelaar van Paris Saint-Germain. In 2014 was Argentinië er heel dichtbij, maar toen schoot Mario Götze de droom van Messi in de verlenging aan diggelen. De winst van de Copa América van vorig jaar zal de Argentijnse burger moed geven, net als de serie van 36 ongeslagen interlands.

Luis Suárez (35)

In juli van dit jaar maakte Suárez de cirkel rond. Na zestien jaar de doelpunten aaneengeregen te hebben op de Europese velden keerde 'El Pistolero' terug naar de ploeg waarbij het voor hem allemaal begon: Nacional. De club uit Uruguay bood hem een contract voor vijf maanden aan, zodat hij zich optimaal kon voorbereiden op het WK in Qatar. Het is precies wat Suárez wilde sinds zijn afscheid bij Atlético Madrid: nog één keer schitteren op een mondiaal toernooi.

Luis Suárez staat aan de vooravond van zijn vierde WK-eindronde. Foto: Getty Images

Manuel Neuer (36)

Neuer is een van de geroutineerdste spelers op het WK. Sinds toenmalig bondscoach Joachim Low hem in 2010 meenam naar het WK in Zuid-Afrika keepte hij alle wedstrijden voor de Duitsers op eindtoernooien. In 2014 leverde dat hem naast de wereldtitel ook de prijs voor de beste doelman van het toernooi op. Het WK in Qatar zal voor de 36-jarige Neuer vermoedelijk het laatste hoogtepunt van zijn interlandcarrière zijn. Alhoewel: over twee jaar vindt het EK in eigen land plaats.

Luka Modric (37)

Nadat hij vier jaar geleden de finale had gehaald, is Luka Modric vastberaden om nog één keer te vlammen op een WK met Kroatië. De Gouden Bal-winnaar van 2018 is al jaren dé man op het middenveld bij zowel zijn land als Real Madrid. Modric, met 155 interlands recordinternational, is er al voor de achtste keer bij op een eindtoernooi. "Er bestaat voor mij geen beter gevoel dan uitkomen voor mijn land. Ik hoop dat zo lang mogelijk te kunnen doen", zei hij onlangs.

Luka Modric was erbij op de WK's van 2006, 2014 en 2018. Foto: Getty Images

Karim Benzema (34)

Geloof het of niet: Benzema begint in Qatar pas aan zijn tweede WK. De kersverse Gouden Bal-winnaar was er alleen in 2014 bij. In de jaren die volgden ontbrak hij steevast bij Frankrijk vanwege de afpersingszaak rond toenmalig mede-international Mathieu Valbuena. Op het EK van vorig jaar maakte de inmiddels bijna 35-jarige Benzema verrassend zijn rentree als international en nu zijn vele ogen gericht op de veel scorende spits van Real Madrid, die door een spierblessure wel een gebrekkige voorbereiding kent.

Jan Vertonghen (35)

Vertonghen kreeg na de verloren oefeninterland tegen Oranje in september de vraag of het WK in Qatar zijn laatste kunstje zou worden. De 35-jarige Belg liet het antwoord nog in het midden. "Feit is dat we er niet jonger op worden, maar ik ga door zolang als ik kan. En op dit moment voel ik me nog hartstikke goed." Vertonghen maakt al jarenlang deel uit van de veelbesproken gouden generatie van onze zuiderburen. Als de nummer drie van het vorige WK iets wil, dan zal het in Qatar moeten gebeuren.

Pepe (39)

Alleen Alfred Talavera van Mexico (40 jaar en 63 dagen) en de Canadese oud-PSV'er Atiba Hutchinson (39 jaar en 285 dagen) zijn op dit WK ouder dan Pepe. De bikkelharde verdediger wilde heel graag mee naar Qatar ("Ik heb dezelfde ambitie als een jongen van vijftien jaar") en zag die wens in vervulling gaan. Hij zal bij Portugal onder meer als mentor fungeren van Benfica-verdediger António Silva, die liefst twintig jaar jonger is.

Kasper Schmeichel (36)

Denemarken is mede vanwege een aantal ervaren spelers een van de dark horses op het WK. Een van hen is Kasper Schmeichel, die tijdens het WK in 2018 nog een hoofdrol speelde door in de achtste finale tegen Kroatië bij een 1-1-stand diep in de verlenging een penalty van Modric te stoppen. In de strafschoppenserie die daarop volgde stopte hij er nog eens twee, al bleek dat niet genoeg. Misschien dat Schmeichel de Denen ditmaal wél verder dan de achtste finales kan helpen.

Dani Alves (39)

Het was de vraag die menig Braziliaan bezighield, en met name hemzelf: zou Dani Alves, 125-voudig international, mee mogen naar het WK in Qatar? De 39-jarige rechtsback is al lang niet meer de speler die hij in zijn hoogtijdagen bij Barcelona was, maar het heilige vuur in hem brandt nog steeds. Dat bewees ook zijn overstap naar het Mexicaanse Pumas, waarbij hij zichzelf in de kijker van bondscoach Tite wilde spelen. Kennelijk is hij daarin geslaagd. Als Alves speeltijd krijgt, wordt hij de oudste Braziliaanse international ooit. Met Chelsea-verdediger Thiago Silva (38) zit er nóg een oudgediende in de WK-selectie.

Dani Alves kan op het WK de oudste Braziliaanse international ooit worden. Foto: Getty Images

