In beeld Nederlands elftal traint in brandende zon op Qatarese bodem

De spelers van Oranje hebben woensdag in de aanloop naar het WK voetbal voor het eerst getraind in Doha. De selectie van bondscoach Louis van Gaal meldde zich in de brandende zon.

De complete selectie van Nederland meldde zich op het veld. Foto: Reuters

Uiteraard was assistent-bondscoach Edgar Davids er ook bij. Foto: Getty Images

De temperatuur loopt in Qatar op tot boven de 30 graden. Foto: Getty Images

Oranje gebruikt de komende dagen om te acclimatiseren. Foto: Reuters

Het WK begint voor Nederland komende maandag. Foto: Getty Images

Senegal is dan om 17.00 uur Nederlandse tijd de tegenstander. Foto: Reuters

Ecuador en Qatar zijn de andere tegenstanders in de poule. Foto: Reuters

