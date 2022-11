Oranje meldt zich met complete selectie voor eerste training in warm Doha

Alle 26 spelers van het Nederlands elftal hebben zich woensdag voor het eerst op het trainingsveld in Qatar gemeld. Oranje werkt daar toe naar de start van het WK voetbal.

Denzel Dumfries en Memphis Depay meldden zich net als hun teamgenoten op het veld in het warme Doha, waar het boven de 30 graden is. Zowel Dumfries als Memphis is weer vrijwel fit na een blessure.

De oefensessie begon om 10.30 uur Nederlandse tijd en was een kwartier lang toegankelijk voor de media. In Qatar is het twee uur later. Voor zover bekend hebben alle Oranjespelers de training volgemaakt.