Oranje maakt kennis met Qatarese hitte: 'Geen voordeel voor ons als kikkerland'

Bondscoach Louis van Gaal en de spelers van Oranje moeten flink wennen aan de hitte in Qatar. Het Nederlands elftal werkt daar woensdag de eerste training af in de aanloop naar het WK voetbal.

De Nederlandse spelers meldden zich om 10.30 uur Nederlandse tijd (in Qatar is het twee uur later) op het trainingsveld in Doha, waar het warmer dan 30 graden is. Van Gaal had verwacht dat het iets koeler zou zijn.

"De voorspellingen waren dat het nu onder de 30 graden zou zijn, dus dit is geen voordeel voor mensen uit een kikkerland als Nederland. Hoewel we daar tegenwoordig ook hoge temperaturen hebben", zei Van Gaal voorafgaand aan de training op een persconferentie.

"Maar het was al een factor voordat we weggingen uit Nederland. Volgende week wordt het iets minder warm. En er is airco in de stadions. Dus we gaan ervan uit dat dat geregeld is."

Oranje traint in warm Doha

'Acclimatiseren is het belangrijkste'

Van Gaal gebruikt de komende dagen om met de Nederlands afvaardiging te wennen aan de omstandigheden in Qatar. "Acclimatiseren is het belangrijkste", vertelde de bondscoach.

"Bijkomen van al dat gereis. Spelers van buitenlandse clubs zijn in de afgelopen dagen naar Nederland vertrokken en van Nederland weer naar Qatar. Dat kan heel veel energie kosten. De eerste drie dagen ben ik daarmee bezig."

Over de faciliteiten in Doha is Van Gaal zeer te spreken, al is hij er niet door verrast. De 71-jarige Amsterdammer wist dat al van zijn tijd als trainer van Bayern München. "Daar ligt het niet aan. Het hotel is fantastisch, de faciliteiten zijn fantastisch, het trainingsveld is top. Beter kan gewoon niet."

Voor Nederland begint het WK maandag, wanneer Senegal de tegenstander is. De wedstrijd begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Eerder

Aanbevolen artikelen