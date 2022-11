Hij raakte geblesseerd, greep naast een gewenste transfer, verloor even zijn basisplaats bij Club Brugge en miste een wedstrijd doordat hij uit de selectie was gezet. En toch kreeg Noa Lang een plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Een interview met de 23-jarige aanvaller, die nooit aan zichzelf lijkt te twijfelen. "Een paar minuten kunnen al genoeg zijn om een wedstrijd open te breken."

Dinsdagavond landde Lang met Oranje in Qatar, maar hij had er al maanden kunnen zijn. "Er was afgelopen zomer interesse van een club uit dit land, maar ik ben veel te jong om hier te spelen", vertelt hij. Glimlachend: "Alleen voor het WK ga ik naar Qatar."

Dat hij naar het WK zou gaan, leek verre van een zekerheid. Al voelde dat voor Lang anders. Hij was vrijdagochtend bij zijn club Club Brugge toen duidelijk werd dat hij een plek kreeg in de 26-koppige selectie van bondscoach Louis van Gaal. "De afspraak was dat de spelers die afvielen uit de voorselectie tussen half negen en tien uur gebeld zouden worden door de bondscoach. Het was als bij een examenuitslag. Ik grapte nog tegen ploeggenoten dat ik mijn telefoon niet in de gaten hoefde te houden."

Toch was hij gespannen. "Als klein jongetje keek ik al naar het WK met het idee dat ik daar ook ooit wilde staan. Toen vrijdagochtend bleek dat dat werkelijkheid werd, was ik zo blij. Ik heb meteen mijn ouders gebeld en daarna vrienden. Tranen? Nou, op de club was daar niet echt plek voor. Maar het deed wel veel met me."

Noa Lang vlak na aankomst met Oranje in Doha. Foto: Getty Images

'Jullie moesten eens weten'

Hij heeft het zelf afgedwongen, zegt Lang, die een jaar geleden zijn debuut maakte in Oranje. In juni zette hij met zijn eerste interlandgoal tegen Wales een flinke stap richting Qatar, maar in september miste hij door een enkelblessure de laatste duels van Oranje voor het WK.

"In die periode heb ik via FaceTime contact gehad met de bondscoach en hoorde ik dat hij nog steeds vertrouwen in mij had. Ik heb me ook altijd laten zien in Oranje als ik minuten kreeg. Daardoor had ik er vrijdag vertrouwen in dat ik bij de WK-selectie zou zitten. Stiekem verwachtte ik het misschien zelfs wel een beetje."

In België was die verwachting er niet, zeker niet nadat Lang in oktober buiten de basis van Club Brugge was gevallen. "Ik las dat ik het WK leek te kunnen vergeten. En dat de kans steeds kleiner werd dat ik Qatar zou halen. De media nemen het allemaal een beetje van elkaar over. En ondertussen dacht ik: jullie moesten eens weten. Misschien genieten de mensen ook een beetje van zulk nieuws, vooral bij mij."

Noa Lang als speler van Club Brugge in de Champions League. Foto: Getty Images

'Ik heb alles naast me neergelegd'

Zo speelt er bijna altijd wel iets rond Lang, die ruim twee jaar geleden Ajax verruilde voor Club Brugge. De creatieve aanvaller groeide uit tot een van de beste spelers van de Belgische competitie en is zelf misschien wel de laatste die dat zal ontkennen. Hij was toe aan een stap hogerop. Daarom kondigde hij in juni in een spraakmakend interview in de krant Het Laatste Nieuws zijn vertrek uit België aan, ondanks een contract bij Brugge tot medio 2025.

Lang had niets meer te leren in de Jupiler Pro League, stelde hij. Hij had het voetbal in België "heet" gemaakt en nu ging hij vertrekken naar een hele mooie, grote club. Maar vijf maanden later speelt hij nog gewoon bij Brugge.

"Ik wilde heel graag weg, maar toen scheurde ik midden in de transferperiode mijn enkelband af. In de laatste dagen voor de deadline kwam er nog wel interesse van clubs. Niet alleen uit Qatar, ook uit grote competities."

"Ik heb die aanbiedingen allemaal naast me neergelegd. Dat soort dingen komen niet snel naar buiten, maar de mensen mogen het wel weten. De clubs legden ook niet het juiste bedrag op tafel voor Brugge en ik had voor mezelf al besloten dat ik wilde blijven. Een nieuwe club moet perfect voelen en dat was niet zo. Bij Brugge weet ik wat ik heb, dat ga ik niet zomaar achter me laten."

Noa Lang juicht na zijn doelpunt voor Oranje tegen Wales. Foto: Getty Images

'Ik werd tegengehouden door de keuzes van de trainer'

Het zijn mede door het uitblijven van een transfer wel mentaal zware maanden geweest voor Lang bij Brugge. "Toen ik geblesseerd was, gingen mijn gedachten al naar het WK. Ik vreesde even dat dat in gevaar zou komen, maar na zes, zeven weken was ik terug. Daarna ging het met ups en downs bij Brugge. Ik wilde meteen beslissend zijn, maar dat kon niet."

Lang kwam onder trainer Carl Hoefkens aanvankelijk niet verder dan invalbeurten. "Ik werd tegengehouden door keuzes van de trainer, zo voelde dat. Ik ben zelfs een keer uit de selectie gezet: tegen Anderlecht was ik er niet bij." Wat er precies gebeurd is, laat Lang in het midden. "Het is nu weer opgelost, dat is het belangrijkste. Het zit weer goed met de trainer."

Inmiddels is Lang ook weer basisspeler bij Club Brugge. Sterker: in de laatste twee wedstrijden scoorde hij drie keer. "En beide keren was ik ook nog man of the match. Ja, ik ben terug van weggeweest."

Bij Oranje zal hij het dit WK waarschijnlijk wel louter van invalbeurten moeten hebben. Van Gaal zei vrijdag met een kwinkslag dat hij blij is dat Hoefkens Lang een periode vooral liet invallen.