Wéér een blessuregeval bij Frankrijk: Bundesliga-topscorer Nkunku niet naar WK

Christopher Nkunku gaat niet met het Franse elftal naar het WK voetbal in Qatar. De topscorer van de Bundesliga blesseerde zich dinsdag op de training en moet het toernooi aan zich voorbij laten gaan. Het is een nieuwe klap voor de ploeg van bondscoach Didier Deschamps.

"Christopher Nkunku heeft zich geblesseerd op de training en kan niet deelnemen aan het WK", meldt de Franse bond in een tweet, na afloop van de training nabij Parijs. "De hele selectie deelt zijn verdriet en wenst hem een spoedig herstel toe."

Het is nog niet bekend of Deschamps een vervanger oproept. De plek van een geblesseerde speler mag tot 24 uur voor de aftrap van de eerste wedstrijd worden opgevuld.

De 25-jarige Nkunku is bezig aan een sterk seizoen. Met twaalf goals gaat de RB Leipzig-spits aan kop in de topscorerslijst van de Bundesliga. In zijn acht wedstrijden voor de Franse ploeg wist Nkunku het net nog niet te vinden.