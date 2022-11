In beeld Nederlands elftal zet voet op Qatarese bodem

Het Nederlands elftal is dinsdagavond geland in Qatar, waar zondag het WK voetbal van start gaat. Oranje komt een dag later zelf in actie. Senegal is maandag om 17.00 uur de eerste tegenstander.

Andries Noppert staat te trappelen om de vliegtuigtrap af te dalen. Foto: ANP

Aanvoerder Virgil van Dijk en bondscoach Louis van Gaal verlaten als eersten het vliegtuig. Foto: ANP

Ook Davy Klaassen, Steven Berghuis en Marten de Roon komen aan op het vliegveld van de Qatarese hoofdstad Doha. Foto: ANP

Lachende gezichten bij Stefan de Vrij en Frenkie de Jong. Foto: ANP

Nathan Aké stapt uit het vliegtuig, dat rond 18.15 uur Nederlandse tijd landde. Foto: ANP

Vincent Janssen en Marten de Roon houden tevreden de lus in de bus vast. Foto: ANP

Jurriën Timber bekijkt het vliegveld vanachter zijn brillenglazen. Foto: ANP

Memphis Depay wacht tot de busdeuren dichtgaan, Noa Lang checkt zijn telefoon. Foto: ANP

