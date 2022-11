Sterspeler Mané ontbreekt volgens Senegalese official in WK-duel met Oranje

Het ziet er niet naar uit dat Oranje maandag in het eerste WK-duel te maken krijgt met Sadio Mané. Een official van de Senegalese bond meldt woensdag tegen AP dat de sterspeler te geblesseerd is om de eerste wedstrijden in Qatar mee te doen.

"We zullen erop moeten vertrouwen dat we de eerste wedstrijden zonder Sadio spelen en zonder Sadio winnen, want we hebben naast Sadio nog 25 spelers", vertelt official Abdoulaye Sow van de Senegalese voetbalbond.

Mané raakte een week geleden geblesseerd tijdens een wedstrijd met zijn club Bayern München. De aanvaller kreeg een schop tegen zijn knie en liet zich direct vervangen. Sindsdien ontrolt zich een schimmenspel over zijn eventuele WK-deelname.

De geblesseerde Mané werd opgenomen in de selectie van Senegal, maar meespelen in de eerste duels lijkt er dus niet in te zitten. "Niemand heeft dit gewild, maar dit is wat ons is overkomen", klinkt het zelfbeklag van Sow.

De dertigjarige Mané is de absolute vedette van Senegal. Toch heeft de ploeg van bondscoach Aliou Cissé meer sterren in huis. Met keeper Édouard Mendy en verdediger Kalidou Koulibaly (beiden Chelsea) en vleugelspits Ismaïla Sarr (Watford) kan ook zonder Mané een aansprekend elftal opgesteld worden.

Senegal speelt maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) tegen het Nederlands elftal. Daarna volgen Qatar en Ecuador als tegenstanders in groep A.

Aanbevolen artikelen