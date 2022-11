Ruim een jaar lang gingen de Marokkaanse topspelers Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Amine Harit rollebollend over straat met bondscoach Vahid Halilhodzic. Na diens ontslag in augustus is de rust wedergekeerd in Rabat en gelooft Marokko in een succesvol WK van de 'Leeuwen van de Atlas'. "Marokko is niet minder dan België en Kroatië."

Het is oktober 2020 als bondscoach Halilhodzic de training van Marokko weer eens stillegt. Het is warm op het trainingsveld in Salé, het kwik stijgt tot ver boven de 20 graden Celsius. De Bosniër wil daarom dat de spelers elke vijf minuten water drinken.

Er is een speler die na een tijdje weigert: Noussair Mazraoui, op dat moment speler van Ajax. Hij heeft geen dorst. "Toen kwam de bondscoach. Hij zei: je moet drinken", verhaalt Mazraoui vorig jaar in het YouTube-programma Bij Andy in de Auto. "Ik zei heel netjes: ik heb geen dorst, coach. Hij wilde me dwingen om te drinken, dat slaat nergens op. Het ging van netjes naar steeds agressiever."

De aanvoerder van Marokko probeert de ruzie te sussen en gooit Mazraoui een flesje toe, maar de verzoeningspoging mislukt. Mazraoui wordt van de training gestuurd. Een maand later krijgt hij nog wel een uitnodiging, maar daarna wordt hij zonder opgaaf van reden niet meer opgeroepen. Mazraoui is bij Halilhodzic persona non grata geworden.

Voor oud-international Ali Boussaboun is de ruzie over een flesje water typerend voor de egostrijdjes van Halilhodzic, die het Marokkaanse voetbal in een crisis storten. "Hij vond een persoonlijke vete belangrijker dan het spelletje. Hij dacht alleen maar aan zijn eigen ego", zegt de achtvoudig international, die voor onder meer ADO, NAC en Feyenoord speelde, tegen NU.nl.

Niet alleen Mazraoui, ook voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech en spelmaker Harit (Olympique de Marseille) krijgen het aan de stok met Halilhodzic. Extra saillant: de ruzies worden in de pers uitgevochten en over en weer wordt er met modder gegooid, tot de Marokkaanse bond in augustus van dit jaar ingrijpt.

Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech lagen lang in de clinch met de inmiddels vertrokken bondscoach Vahid Halilhodzic. Foto: Getty Images

'Als je praat, spreek dan de waarheid'

Een jaar na de waterflesruzie met Mazraoui is Ziyech aan de beurt bij Halilhodzic. "Voor het eerst in mijn carrière als coach heb ik gedrag gezien dat me teleurstelt", opent de dan 69-jarige coach de aanval op de grote ster van Marokko. Halilhodzic claimt dat Ziyech begin juni een blessure heeft voorgewend in de oefeninterland tegen Ghana. "Voor mij is dergelijk gedrag onaanvaardbaar."

Ziyech reageert gelijk via Instagram: "De volgende keer dat je praat, spreek dan de waarheid", schrijft hij. Halilhodzic gaat vervolgens op ramkoers met de speler van Chelsea. De Bosniër zegt dat hij spijt heeft dat hij Ziyech niet eerder uit de selectie heeft gezet.

Als Marokko vervolgens op de Afrika Cup teleurstellend in de kwartfinales wordt uitgeschakeld door Egypte en de roep om Ziyech toeneemt, zegt de coach: "Het gedrag van Ziyech past niet bij de groep. Zo'n speler kan ik niet selecteren. Al zou hij Lionel Messi zijn."

Ziyech dient Halilhodzic even later weer van repliek. "Het is voor mij duidelijk hoe de zaken eraan toegaan. Ik moet de keuzes van de bondscoach respecteren. Maar als daar al die leugens bij komen, dan is het voor mij duidelijk." Hij stelt zich onder Halilhodzic niet meer beschikbaar voor Marokko. Mazraoui volgt dat voorbeeld.

Hakim Ziyech maakte in september zijn rentree bij het Marokkaans elftal. Foto: Getty Images

Roep om Ziyech neemt toe

Het is het moment dat de publieke opinie in Marokko omslaat, zegt Anouar Amrani, Marokko-watcher bij sportzender ESPN. "Eerst was het: Ziyech heeft weer ruzie met een bondscoach. Toen Halilhodzic ook ruzie met Mazraoui en Harit kreeg, kozen de mensen de kant van de spelers. Als Halilhodzic wedstrijden in Casablanca ging kijken, werd de naam van Ziyech gescandeerd."

Amrani weet dat de Marokkaanse bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa veel moeite heeft gedaan om Ziyech en Halilhodzic bij elkaar te brengen. "Maar allebei waren ze koppig en allebei wilden ze niet bij elkaar zitten. Twee minminbatterijen stoten elkaar ook af, hè?" De andere internationals houden zich op de vlakte, volgens Amrani uit angst voor hun plek in de selectie.

In mei keert Mazraoui na een verzoening met Halilhodzic terug bij Marokko, maar Ziyech blijft ontbreken. Bondsvoorzitter Lekjaa voert de druk op de bondscoach verder op door vlak na de WK-kwalificatie tegen de pers te zeggen dat Ziyech naar het WK gaat. Daar voegt hij aan toe dat hij het ook niet altijd eens is met de tactische keuzes van de bondscoach.

Het blijkt een voorbode voor het ontslag van Halilhodzic. Begin augustus krijgt de oud-coach van Paris Saint-Germain zijn congé. Hij wordt opgevolgd door Walid Regragui, een gevierd trainer van landskampioen Wydad AC en oud-international van Marokko.

Vlak daarna stelt Ziyech zich weer beschikbaar voor de 'Leeuwen van de Atlas'. Ook Harit volgt. Het is dan twee maanden tot de start van het WK.

Noussair Mazraoui (nummer 3) en Hakim Ziyech (rugnummer 7) speelden in september voor het eerst weer met Marokko. Foto: Getty Images

'Marokko is niet minder dan Kroatië en België'

Volgens Amrani was de terugkeer van Ziyech voorgekookt. "Het contact is altijd gebleven tussen de bondsvoorzitter en kamp-Ziyech. Als de bondscoach eruit gaat, dan keer je terug. Zo was het eigenlijk. De nieuwe bondscoach belde Ziyech gelijk op: als je wilt komen, kom maar. En Ziyech is gekomen."

Amrani ziet dat de rust is wedergekeerd bij Marokko. Boussaboun: "Ik kan me voorstellen dat die jongens opgelucht zijn dat Halilhodzic weg is. Ze kunnen nu lekker voor hun land voetballen. En de nieuwe coach is de ideale man voor Marokko. Hij is rustig, kent het Europese en Marokkaanse voetbal en wil aanvallend voetbal spelen. Een verademing. Er is nieuw elan in de ploeg."

Met Ziyech (Chelsea), Mazraoui (Bayern München) en Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) heeft Marokko spelers die actief zijn voor de beste clubs ter wereld. In het voetbalmaffe Marokko is het geloof in een verrassing van de 'Leeuwen van de Atlas' dan ook groot.

Marokko treft in de groepsfase België, vicewereldkampioen Kroatië en Canada. Alleen in 1986 kwam het land de poule door (zie kader onderaan). "Er zijn echt kansen om weer zo ver te komen", aldus Amrani. "Voetbaltechnisch is Marokko niet minder dan Kroatië en België. Marokko heeft spelers met Champions League- en Europa League-kwaliteiten."

Een aderlating is de absentie van Harit, die vlak voor het WK een zware blessure opliep. Amrani: "Maar ik denk dat nog steeds kan gaan lukken. Dat gevoel had ik niet bij eerdere toernooien. Spelers als Hakimi en Ziyech laten Marokko weer dromen van WK-succes."