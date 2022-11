Messi en Ronaldo meest ervaren spelers op WK, Müller 'topscorer' in Qatar

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo beginnen in Qatar aan hun vijfde WK - een zeldzaamheid. De sterren van Argentinië en Portugal hebben van alle geselecteerde spelers de meeste duels op hun naam staan. Thomas Müller is de productiefste WK-ganger.

De 35-jarige Messi is de meest ervaren speler in Qatar als het gaat om WK-duels. De Argentijn speelde op de WK's van 2006, 2010, 2014 en 2018 in totaal negentien wedstrijden voor zijn land. In 2014 haalde hij met Argentinië ten koste van Oranje de finale, waarin na verlenging van Duitsland werd verloren.

De kans is aanwezig dat de 37-jarige Ronaldo zijn Argentijnse rivaal in Qatar overtreft. De 191-voudig international van Portugal heeft op dit moment twee WK-duels minder op zijn naam staan. Ronaldo piekte vroeg, want op zijn eerste WK was hij ook het succesvolst met Portugal: in 2006 reikten de Zuid-Europeanen tot de halve finales.

Slechts drie andere spelers kwamen op vijf verschillende WK's in actie. Messi en Ronaldo volgen het voorbeeld van de Mexicanen Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 en 2018) en Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 en 1966) en de Duitser Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 en 1998).

Bij Oranje zijn Daley Blind en Stefan de Vrij degenen met de meeste WK-ervaring. Beide verdedigers speelden zeven wedstrijden op het mondiale eindtoernooi. Dat geldt ook voor Jasper Cillessen en Georginio Wijnaldum, maar die zijn er niet bij in Qatar.

Spelers in Qatar met meeste WK-duels 1. Lionel Messi (Argentinië) - 19

2. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 17

3. Fernando Muslera (Uruguay) - 16

4. Manuel Neuer (Duitsland) - 16

5. Thomas Müller (Duitsland) - 16

6. Diego Godín (Uruguay) - 14

7. Edinson Cavani (Uruguay) - 14

8. Hugo Lloris (Frankrijk) - 14

Müller scoorde het vaakst

Niet Messi of Ronaldo, maar Müller is de speler in Qatar die de meeste WK-doelpunten op zijn naam heeft staan. De Duitser scoorde tien keer en had daar zestien duels voor nodig. Hij houdt daarmee niet alleen Messi en Ronaldo, maar ook onder anderen Luis Suárez en Neymar achter zich.

Müller werd in 2010 met Duitsland derde op het WK en eindigde toen met vijf goals als gedeeld topscorer van het toernooi, net als onder anderen Wesley Sneijder. Vier jaar later leverde de Bayern München-icoon met opnieuw vijf doelpunten een belangrijke bijdrage aan de wereldtitel die hij met 'Die Mannschaft' veroverde.

Zijn landgenoot Miroslav Klose is nog altijd de WK-topscorer aller tijden. De oud-spits, die twee finales speelde (2002 en 2014), kwam tot zestien doelpunten. Müller moet dus een heel productief toernooi draaien om Klose te evenaren.

Memphis Depay is met twee doelpunten de 'WK-topscorer' van de huidige selectie van Oranje. De 81-voudig international scoorde twee keer op het WK van 2014. In 2018 schitterde Nederland door afwezigheid.

Spelers in Qatar met meeste WK-doelpunten Thomas Müller (Duitsland) - 10

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 7

Luis Suárez (Uruguay) - 7

Lionel Messi (Argentinië) - 6

Neymar (Brazilië) - 6

Harry Kane (Engeland) - 6

Edinson Cavani (Uruguay) - 5

Ivan Perisic (Kroatië) - 5

Romelu Lukaku (België) - 5

