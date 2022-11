Bayern München levert meeste WK-spelers, Van Gaal oudste bondscoach in Qatar

Bayern München levert de meeste spelers aan het WK voetbal. Liefst zeventien spelers van 'Der Rekordmeister' maken zich op voor het eindtoernooi in Qatar. Louis van Gaal is de oudste van de 32 bondscoaches.

De Bayern-spelers die in de WK-selecties zijn opgenomen zijn Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané (allen Duitsland), Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Lucas Hernandez (allen Frankrijk), Matthijs de Ligt (Nederland), Sadio Mané (Senegal), Alphonso Davies (Canada), Josip Stanisic (Kroatië), Noussair Mazraoui (Marokko) en Eric Maxim Choupo-Moting (Kameroen).

Met zeventien WK-gangers troeft Bayern Manchester City en FC Barcelona nipt af. De kampioen van Engeland en de koploper van Spanje leveren beide zestien spelers. Daarna komt het Qatarese Al Sadd met vijftien spelers. De Nederlandse club met de meeste WK-deelnemers is Ajax, dat een elftal ziet afreizen naar Qatar.

Vier jaar geleden bij het WK in Rusland was Manchester City met zestien spelers de hofleverancier, voor Real Madrid (vijftien geselecteerden) en FC Barcelona (veertien). In 2018 bestonden de selecties uit 23 spelers, nu mogen bondscoaches maximaal 26 spelers meenemen naar de eindronde.

Liefst 134 van de geselecteerde WK-gangers spelen in competitieverband in de Premier League. Daarna volgen La Liga (83 spelers) en de Bundesliga (78 spelers). De Eredivisie wordt door negentien spelers vertegenwoordigd in Qatar.

Voormalig PSV'er Hutchinson is oudste veldspeler

De oudste speler die is geselecteerd is de Mexicaanse doelman Alfredo Talavera. Hij telt zondag op de dag van de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador 40 jaar en 63 dagen.

De oudste veldspeler is voormalig PSV-speler Atiba Hutchinson. De Canadees is zondag 39 jaar en 285 dagen oud. De jongste WK-deelnemer is de Duitse aanvaller Youssoufa Moukoko, die bij de start van het WK zijn achttiende verjaardag viert.

De records van oudste en jongste speler ooit op een WK blijven daarmee sowieso staan. De oudste deelnemer aller tijden is Essam El Hadary, de Egyptische doelman die vier jaar geleden 45 jaar en 161 dagen oud was toen hij in actie kwam tegen Saoedi-Arabië.

Norman Whiteside geldt al ruim veertig jaar als de jongste speler die ooit acte de presence gaf op een WK. De Noord-Ier was 17 jaar en 41 dagen toen hij speeltijd kreeg op de eindronde van 1982.

Atiba Hutchinson was al geboren toen Canada voor het laatst (1986) meedeed aan het WK. Foto: Getty Images

Van Gaal is de oudste bondscoach in Qatar

Van Gaal is met zijn 71 jaar en 104 dagen dus de nestor onder de bondscoaches. De oudste keuzeheer aller tijden op een WK blijft Otto Rehhagel, die in 2010 bijna 72 jaar telde. De Duitser stond toen voor de spelersgroep van Griekenland.

Met 44 jaar en 188 dagen is Lionel Scaloni, die met Argentinië op jacht gaat naar de wereldtitel, de jongste bondscoach op de komende titelstrijd. De jongste WK-bondscoach ooit was ook een Argentijn. Juan José Tramutola was slechts 27 jaar oud toen hij de Zuid-Amerikanen naar het zilver leidde bij het eerste WK in 1930.

Doe mee aan ons WK-spel

Eerder

Aanbevolen artikelen