FIFA-voorzitter Infantino vraagt om wapenstilstand in Oekraïne tijdens WK

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens de G20-top op Bali opgeroepen tot een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne gedurende het WK. Het mondiale eindtoernooi in Qatar begint zondag.

"Voetbal is veel meer dan gewoon sport. Voetbal verenigt de wereld. Het WK is een plek om mensen in vrede samen te brengen. Daar moeten we van genieten in deze turbulente tijd", zei Infantino in zijn speech voor de wereldleiders.

"Mijn voorstel voor jullie is om na te denken over een staakt-het-vuren. Voor één maand, gedurende het WK. Of iets anders dat ervoor kan zorgen dat de dialoog weer kan worden hervat, als een eerste stap naar vrede. Jullie zijn de wereldleiders en kunnen de loop van de geschiedenis beïnvloeden."

De opmerkelijke oproep van Infantino komt negen maanden na de Russische inval in Oekraïne. Vanwege de oorlog zijn de Russen uitgesloten van deelname aan het WK in Qatar.

Het toernooi begint zondag om 17.00 uur met de wedstrijd tussen het gastland en Ecuador, poulegenoten van het Nederlands elftal. De finale is op 18 december.

Het WK van 2018 werd nog georganiseerd door Rusland, dat in Qatar niet welkom is vanwege de oorlog in Oekraïne. Foto: Getty Images

Infantino baarde eerder opzien met oproep aan WK-landen

Het is niet de eerste keer dat Infantino in de aanloop naar het WK opzien baart. De voorzitter van de wereldvoetbalbond stuurde recentelijk een brief naar alle WK-deelnemers, waarin hij de landen opriep "volledig op voetbal te focussen". Hij drukte ze op het hart niet mee te gaan in "de ideologische en politieke gevechten die in de wereld gevoerd worden".

De controversiële brief volgde op verschillende statements die deelnemers tegen gastland Qatar hadden gemaakt. Het emiraat wordt al langer bekritiseerd vanwege de slechte arbeidsomstandigheden voor migranten en de schending van mensenrechten.

Ook voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité sprak de wereldleiders toe. Hij benadrukte dat regeringen sporters naar evenementen moeten sturen op basis van hun sportieve verdiensten en niet op basis van de politieke banden. "De internationale sport zal uit elkaar vallen als op politieke gronden over deelname wordt beslist", zei Bach.

