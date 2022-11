Veelbesproken Castillo ontbreekt in WK-selectie Oranjeopponent Ecuador

Als laatste van de 32 WK-deelnemers heeft Ecuador maandagavond zijn WK-selectie bekendgemaakt. Opvallend is dat Byron Castillo niet is geselecteerd. Om de rechtsback van het Mexicaanse León was in de aanloop naar de eindronde veel te doen.

Chili en Peru claimden dat Castillo niet-speelgerechtigd was in de kwalificatie en procedeerden door tot bij het sporttribunaal CAS.

Afgelopen week was de uitspraak. Volgens het sporttribunaal staat vast dat Castillo tijdens de WK-kwalificatie inzetbaar was voor Ecuador.

Het arbitragepanel concludeerde dat het paspoort van de rechtsback authentiek is. De vermelde geboorteplaats en -datum daarop klopten echter niet. "De speler is geboren op 25 juni 1995 in Tumaco, Colombia", stelde het CAS vast. En dus niet op 10 november 1998 in het Ecuadoraanse Playas, zoals in het document staat vermeld.

Wegens deze foutieve informatie kreeg Ecuador drie punten aftrek voor de kwalificatie voor het WK 2026. Ook moet de bond een boete van 100.000 Zwitserse frank (102.000 euro) betalen. Castillo kwam dertien keer uit voor de Ecuadoraanse nationale ploeg, waarvan acht keer in de recente WK-voorronde.

Spits Valencia is een van de sterspelers bij Ecuador

Bondscoach Gustavo Alfaro doet wel een beroep op onder anderen verdedigers Pervis Estupiñán en Piero Hincapié, die hun brood verdienen bij respectievelijk Brighton & Hove Albion en Bayer Leverkusen.

Voorin is Enner Valencia van Fenerbahçe het uithangbord. De 33-jarige aanvaller maakte in 74 interlands liefst 35 goals. In totaal zitten er maar vier pure aanvallers in de WK-selectie van Ecuador.

Ecuador begint zondag al aan het WK, wanneer Qatar de tegenstander is in de openingswedstrijd van de 22e editie van de mondiale eindronde. Later wachten de ontmoetingen met Nederland (25 november) en Senegal (29 november).

Het Zuid-Amerikaanse land nam drie keer eerder deel aan het mondiale toernooi. Alleen in 2006 overleefde het de groepsfase. Engeland was destijds te sterk in de achtste finales.

Selectie Ecuador

Doel: Alexander Domínguez (LDU Quito), Hernán Galíndez (Aucas), Moisés Ramírez (Independiente del Valle)





Alexander Domínguez (LDU Quito), Hernán Galíndez (Aucas), Moisés Ramírez (Independiente del Valle) Verdediging: Angelo Preciado (Genk), Pervis Estupiñán (Brighton & Hove Albion), Diego Palacios (Los Angeles FC), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Jackson Porozo (Troyes), Robert Arboleda (São Paulo), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Félix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Antwerp)





Angelo Preciado (Genk), Pervis Estupiñán (Brighton & Hove Albion), Diego Palacios (Los Angeles FC), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Jackson Porozo (Troyes), Robert Arboleda (São Paulo), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Félix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Antwerp) Middenveld: Carlos Gruezo (FC Augsburg), Jhegson Méndez (Los Angeles FC), José Cifuentes (Los Angeles FC), Alan Franco (Talleres), Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion), Ángel Mena (León), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Gonzalo Plata (Real Valladolid), Romario Ibarra (Pachuca), Jeremy Sarmiento (Brighton & Hove Albion)





Carlos Gruezo (FC Augsburg), Jhegson Méndez (Los Angeles FC), José Cifuentes (Los Angeles FC), Alan Franco (Talleres), Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion), Ángel Mena (León), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Gonzalo Plata (Real Valladolid), Romario Ibarra (Pachuca), Jeremy Sarmiento (Brighton & Hove Albion) Aanval: Enner Valencia (Fenerbahçe), Michael Estrada (Cruz Azul), Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys), Kevin Rodríguez (Imbabura)

