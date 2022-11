Memphis voelt zich fit: 'Was moeilijk om te horen dat ik niet ga starten'

Memphis Depay voelt zich fit na een lange revalidatie van een hamstringblessure. Een week voor de start van het WK voetbal in Qatar deed de topschutter maandag in Zeist verrassend genoeg de hele training mee bij Oranje. Toch zal hij niet starten in de eerste groepswedstrijd tegen Senegal.

"Ik timmer aan de weg en voel me fit", zei Memphis na afloop van de training, waarin hij een soepele indruk maakte. "Ik heb de afgelopen weken keihard getraind. Ik ben blij dat ik voor het eerst in groepsverband heb kunnen trainen. Het voelt als vanouds. Het is helaas lang geleden."

De 28-jarige Memphis liep eind september in de Nations League-wedstrijd van Nederland tegen Polen een hamstringblessure op. Het herstel nam meer tijd in beslag dan gedacht, omdat hij tijdens de revalidatie een terugslag kreeg, zo onthulde hij maandag.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Daardoor heeft Memphis geen minuut bij zijn club FC Barcelona gespeeld voordat hij zich in Zeist meldde. Dat is voor bondscoach Louis van Gaal reden genoeg om hem volgende week maandag in de eerste groepswedstrijd tegen Senegal niet op te stellen, zo zei Van Gaal vrijdag tijdens zijn persconferentie.

"Ik kan zeggen: dat wist ik al", aldus Memphis. "We communiceren goed met elkaar, we hebben een goede band. Je doelt toch op de woorden dat ik niet ga starten? Natuurlijk was dat moeilijk om te horen. Maar we weten allebei wat verstandig is."

Of Memphis het eens is met Van Gaal? "Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat hij voor een visie heeft en wat het beste voor mij en het team is. Ik moet eerlijk zeggen: soms moet ik in bescherming genomen worden. Ik wil heel graag. Ik wil hier mijn bijdrage leveren. Niet één wedstrijd, maar het hele toernooi."

Memphis Depay heeft tijdens de training een onderonsje met bondscoach Louis van Gaal. Foto: Pro Shots

'Het is niet makkelijk geweest'

Memphis heeft het moeilijk gehad toen hij een terugslag kreeg. Dat zat niet zozeer in de mogelijk vrees voor het missen van het WK. "Ik heb een belangrijke periode bij Barcelona gemist waarin ze me nodig hadden. Ik had het gevoel dat ik belangrijk voor het team kon zijn. Het was zo balen dat ik dat niet kon zijn. Het is niet altijd makkelijk geweest. Ik heb me moeten inhouden."

Met het oog op het WK heeft Memphis niet gewanhoopt. "Ik heb nooit wanhoop. Dat is het leven. Het gaat met vallen en opstaan. Ik ben nu hier. Als ik hier niet was, was ik wel heel erg teleurgesteld. Maar ik geloof erin dat alles met een reden gebeurt."

Voor Memphis was een lange revalidatie niet nieuw. Eind 2019 liep hij een zware knieblessure op. "Daardoor heb ik mijn lichaam leren respecteren. Soms heeft het meer tijd nodig dan je wil. Dus ja, daar leer wel je mee omgaan."

"Bij het voetbal komt meer kijken dan alleen trainen. Goed eten en slapen is de standaard. Er komt mentaal veel meer bij kijken dan men denkt. Dan mag je trots op jezelf zijn dat je weer fit bent. Dat hoort ook bij mijn baan, ik ben een atleet. Ik ben superblij, dat zeker."

Dat Memphis maandag volledig meetrainde, wil niet zeggen dat het sneller gaat dan verwacht. "Het gaat perfect op schema. Wanneer de trainer mij nodig heeft, hoop ik dat ik er sta. Ik voel me goed." Het is nu aan Van Gaal hoe hij de belangrijkste aanvaller van Oranje wedstrijdritme laat opdoen.

Eerder

Aanbevolen artikelen