In beeld Oranje trapt WK-voorbereiding af met training in Zeist

Het Nederlands elftal is maandag begonnen aan de voorbereiding op het WK in Qatar. De groep van Louis van Gaal trainde in Zeist. Een foto-overzicht.

Xavi Simons kan de eerste speler sinds Dick Schoenaker in 1978 worden die zijn Oranje-debuut beleeft op een WK. Foto: Pro Shots

Voor Louis van Gaal wordt het WK in Qatar zijn laatste kunstje als trainer. Foto: Pro Shots

Volgende week maandag speelt Oranje tegen Senegal zijn eerste WK-wedstrijd. Foto: Pro Shots

Een onderonsje tussen Van Gaal en zijn rechterhand Edgar Davids. Foto: Pro Shots

Het was een drukte van belang op de KNVB Campus in Zeist. Foto: Pro Shots

Frenkie de Jong gaat debuteren op een mondiale eindronde. Foto: Pro Shots

Denzel Dumfries viel zondag uit bij Internazionale, maar verwacht Oranjes openingsduel met Senegal te halen. Foto: Pro Shots

Noa Lang heeft Van Gaal nog nooit teleurgesteld in Oranje, zo meldde de bondscoach vrijdag. Foto: Pro Shots

Is Andries Noppert, die hier vooraan loopt, het geheime wapen van Van Gaal in een penaltyserie? Foto: Pro Shots

Doe mee aan ons WK-spel

Eerder

Aanbevolen artikelen