Dumfries verwacht Nederland-Senegal te halen, ook Memphis traint mee in Zeist

Denzel Dumfries heeft zich maandagavond gemeld op het trainingsveld van Oranje en verwacht gewoon inzetbaar te zijn tijdens het eerste WK-duel met Senegal van volgende week maandag. Ook Memphis Depay meldde zich op de training in Zeist.

Zowel Dumfries als Memphis deed mee met de warming-up. Het is nog niet bekend of ze de hele oefensessie volmaken.

De 26-jarige Dumfries viel zondag geblesseerd uit in de competitiewedstrijd van zijn club Internazionale tegen Atalanta. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep de geboren Rotterdammer naar zijn knie en sloeg hij de handen voor zijn ogen. Hij werd direct vervangen.

De blessure blijkt mee te vallen, al laat Dumfries later op maandag nog wel een MRI-scan maken. "Maar dat is meer voor de zekerheid", zei hij in Zeist. "Ik kan zelf altijd wel goed aanvoelen of er iets niet in orde is. Ik voel me goed en herstel altijd snel."

Dumfries is de eerste keuze van de bondscoach als rechtervleugelverdediger en was vorige jaar een van de beste spelers van Nederland op het teleurstellend verlopen EK. Jeremie Frimpong is de enige andere rechtsback in de 26-koppige WK-selectie.

Memphis herstelt van hamstringblessure

De 28-jarige Memphis herstelt nog altijd van een hamstringblessure, die hij eind september opliep in de Nations League-wedstrijd tegen Polen. Sindsdien heeft hij geen minuut voor zijn club FC Barcelona gespeeld.

Bondscoach Louis van Gaal zei vrijdag op zijn persconferentie dat Memphis niet kan starten in de eerste groepswedstrijd tegen Senegal. Vincent Janssen zal de topschutter van Oranje hoogstwaarschijnlijk vervangen in dat duel.

Van Gaal heeft tot de eerste wedstrijd op het WK de mogelijkheid om zieke en geblesseerde spelers te vervangen. De vervangers moeten volgens de regels van wereldvoetbalbond FIFA uit de voorselectie komen.

Voor Nederland begint het WK volgende week maandag met een duel met Senegal. De selectie stapt dinsdagochtend op het vliegtuig naar Qatar. Op de enige training in Zeist waren maandag verder alle andere 24 internationals van de partij.

