Oranje veilt WK-shirts voor arbeiders in Qatar: 'We willen een bijdrage leveren'

De shirts die de spelers van het Nederlands elftal dragen tijdens het WK worden online geveild. De opbrengst gaat naar arbeidsmigranten in Qatar. De spelers van Oranje hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van de arbeiders in het gastland van het WK.

Aanvoerder Virgil van Dijk geeft aan dat de selectie van Oranje zich bewust is van de slechte werksituatie van de arbeidsmigranten in Qatar. "Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie", begint Van Dijk in een statement. "Dat zullen we ons bij elke activiteit steeds weer realiseren. En dat die omstandigheden écht beter moeten, is voor iedereen wel duidelijk."