Drie Eredivisie-spelers in WK-selectie Mexico, Feyenoorder Giménez blijft thuis

Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez en PSV'er Érick Gutiérrez zijn maandag opgeroepen voor het WK voetbal. Het drietal behoort tot de 26-koppige lijst van de Mexicaanse bondscoach Gerardo Martino, die Feyenoorder Santiago Giménez thuislaat.

Het wordt voor middenvelders Álvarez (25) en Gutiérrez (27) hun tweede wereldkampioenschap: ze waren ook onderdeel van de Mexicaanse selectie op het WK in 2018. Toen strandde Mexico in de achtste finales door een nederlaag tegen Brazilië. De 24-jarige rechtsback Sánchez debuteert op een WK.

Het is de zeventiende keer dat Mexico erbij is op het WK. In de voorgaande zeven edities waren de achtste finales telkens het eindstation. De beste prestatie is het halen van de kwartfinales (in 1970 en 1986).