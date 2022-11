Ghana met Ajax-middenvelder Kudus naar WK in Qatar

Mohammed Kudus is maandag door de Ghanese bondscoach geselecteerd voor het WK voetbal in Qatar. De Ajax-middenvelder is een van de 26 spelers van de kwartfinalist van 2010.

De 22-jarige Kudus staat voor zijn eerste eindtoernooi als international van Ghana. De spelmaker speelde tot nu toe achttien interlands, verdeeld over oefenwedstrijden en kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup en het WK.

Naast Kudus zijn Arsenal-middenvelder Thomas Partey en spits Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekende gezichten in de selectie van bondscoach Otto Addo. Ook de gebroeders André en Jordan Ayew, de enige twee spelers met WK-ervaring, zijn geselecteerd.

Ghana neemt in Qatar voor de vierde keer deel aan het WK. Bij het mondiale eindtoernooi in 2010 reikte het Afrikaanse land tot de kwartfinales, de beste prestatie tot nu toe. In 2006 waren de achtste finales het eindstation en in 2014 kwam Ghana niet verder dan de groepsfase.

Ghana begint het WK op 24 november tegen Portugal. Daarna neemt de viervoudig winnaar van de Afrika Cup het in de groepsfase op tegen Uruguay en Zuid-Korea.

WK-selectie Ghana Doel: Ibrahim Danlad (Asante Kotoko SC), Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen), Lawrence Ati-Zigi (FC St. Gallen)

Verdediging: Daniel Amartey (Leicester City), Mohammed Salisu (Southampton), Alexander Djiku (Strasbourg), Alidu Seidu (Clermont Foot), Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion), Abdul Rahman Baba (Reading FC), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Denis Odoi (Club Brugge), Joseph Aidoo (RC Celta)

Middenveld: Salis Abdul Samed (RC Lens), Thomas Teye Partey (Arsenal), Elisha Owusu (KAA Gent), Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Club Brugge), Mohammed Kudus (Ajax), Andrew Ayew (Al Sadd SC), Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg)

Aanval: Osman Bukari (Rode Ster Belgrado), Jordan Ayew (Crystal Palace), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting CP), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes), Antoine Selorm Semenyo (Bristol City)

