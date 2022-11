Zeven buitenlandse Eredivisie-spelers naar WK, negatief record deze eeuw

Slechts zeven buitenlandse Eredivisie-spelers zijn opgenomen in de selecties voor het WK voetbal in Qatar. Dat is flink minder dan de vijftien van vier jaar geleden in Rusland en zelfs een negatief record deze eeuw.

De Mexicaanse selectie voor Qatar telt liefst drie Eredivisie-spelers. Dat zijn Edson Álvarez (Ajax), Jorge Sánchez (Ajax), en Érick Gutiérrez (PSV). De andere Eredivisie-spelers zijn de Iraniër Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), de Pool Sebastian Szymanski (Feyenoord), de Serviër Dusan Tadic (Ajax) en de Ghanees Mohammed Kudus (Ajax).

Omdat alle definitieve selecties binnen zijn bij de FIFA zullen daar geen spelers meer bij komen. De laatste keer dat er minder dan tien buitenlandse Eredivisie-spelers naar het WK gingen, was in 1994 toen de teller eveneens bleef steken op zeven. Het recordaantal buitenlandse Eredivisie-spelers is 24 tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika.

De eerste buitenlandse Eredivisie-speler op een WK was Feyenoord-spits Ove Kindvall in 1970 namens Zweden. Omdat Oranje er dat jaar niet bij was - en ook in 1958, 1962 en 1966 ontbrak - staat de inmiddels 79-jarige Kindvall in de boeken als de eerste WK-speler ooit uit de in 1956 opgerichte Eredivisie.

Buitenlandse Eredivisie-spelers per WK 2022 (Qatar) - 7

2018 (Rusland): 15

2014 (Brazilië): 10

2010 (Zuid-Afrika): 24

2006 (Duitsland): 11

2002 (Japan en Zuid-Korea): 18

1998 (Frankrijk) 13

1994 (Verenigde Staten): 7

1990 (Italië): 7

1986 (Mexico): 5

1982 (Spanje): 0

1978 (Argentinië): 1

1974 (West-Duitsland): 2

1970 (Mexico): 1

In totaal negentien Eredivisie-spelers naar WK

Naast de zeven buitenlandse Eredivisie-spelers gaan er twaalf Eredivisie-spelers met Oranje naar het WK. Daarmee komt het totaal in Qatar op negentien spelers uit de Nederlandse competitie.

Inclusief Oranje-internationals blijft het WK van 2010 het best vertegenwoordigde WK van de Eredivisie met in totaal 34 spelers (24 buitenlanders en 10 spelers in de toenmalige Oranjeselectie). Ook het WK van 2006 in Duitsland (25) scoort goed met elf buitenlanders en veertien Nederlandse Eredivisie-spelers.

Acht jaar geleden in Brazilië bestond de totale Eredivisie-afvaardiging uit twintig spelers: naast de tien buitenlanders zaten er tien Eredivisie-spelers in de selectie van bondscoach Louis van Gaal, die knap derde werd.

De WK-selectie van Oranje telt twaalf Eredivisie-spelers. Foto: ANP

