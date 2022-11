Feyenoorder Jahanbakhsh ondanks statement tegen Iraans regime mee naar WK

Alireza Jahanbakhsh maakt onderdeel uit van de WK-selectie van Iran. De aanvaller van Feyenoord maakte in september met zijn teamgenoten bij de nationale ploeg nog een statement tegen het controversiële regime van het land.

Het is al maanden onrustig in Iran na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf op 16 september nadat ze door de religieuze politie was opgepakt. Mensen gaan sindsdien de straat op om meer vrouwenrechten en vrijheid te eisen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn al honderden mensen omgekomen en duizenden mensen opgepakt.

Veel spelers, onder wie Jahanbakhsh en sterspeler Serdar Azmoun (Bayer Leverkusen), hadden in september hun social media-kanalen op zwart gezet als statement tegen het regime. "Zelfs als ik hierdoor mijn plek in het team verlies, is het me dat waard", schreef Azmoun. Ook kwam de selectie bij het oefenduel met Senegal in zwarte jassen het veld op als protest.