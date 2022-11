Cillessen over mislopen WK met Oranje: 'Alles werd even zwart voor mijn ogen'

Jasper Cillessen denkt dat het nog wel even zal duren voor hij de pijn van het mislopen van het WK heeft verwerkt. De 33-jarige sluitpost van NEC won zondagmiddag met liefst 6-1 van RKC Waalwijk, twee dagen nadat hij te horen kreeg dat hij niet is opgenomen in de Oranje-selectie voor de eindronde in Qatar.

"Deze pijn voel ik nog wel even. De pijn van het mislopen van het EK zit ook nog in mijn lijf", aldus Cillessen in gesprek met ESPN.

De keeper werd vorig jaar door toenmalig bondscoach Frank de Boer buiten de groep voor het EK gelaten vanwege een coronabesmetting. De Boer zei enkele maanden daarna echter ook dat Cillessen misschien niet het type is om een rol op het reserveplan te accepteren.

Cillessen kreeg het slechte nieuws vrijdagochtend te horen van keeperstrainer Frans Hoek. "Er werd direct gezegd dat het geen goednieuwsgesprek zou worden. Dan baal je enorm. Alles werd even zwart voor mijn ogen. Dan zakt alles onder je weg. Daarna moet je weer verder. Ik ga niet op de argumenten in. Er is genoeg gezegd en geschreven."

Cillessen gaat gewoon WK-duels kijken

Bondscoach Louis van Gaal voerde vrijdag bij het persmoment aan dat Cillessen momenteel niet in de beste vorm verkeert. "Daar was ik het niet volledig mee eens. Tegen Sparta en Go Ahead was ik niet mezelf, maar tegen PSV en SC Cambuur keepte ik gewoon goede wedstrijden", aldus de keeper van NEC. "De bondscoach maakt echter zijn eigen keuzes. Gelukkig kwam de wedstrijd van vandaag snel. Ik had er veel zin in."

Cillessen snapt niet zo goed waarom het beeld bestaat dat hij vanwege zijn persoonlijkheid niet geschikt is voor een rol als tweede doelman. "Bij Barcelona ben ik ook tweede keeper geweest, ik vind dat geen argument."

Cillessen vond het fijn dat hij zondag de frustraties van zich af kon spelen. "Ik had er veel zin in. Ik moest de knop even omzetten en volle bak gaan. Het was uithuilen en doorgaan, zo simpel is het. Ik heb ook gewoon volle bak getraind. Voetballen is toch het leukste wat ik kan doen."

Cillessen kreeg veel steunbetuigingen

De 63-voudig international, die bij een voorsprong van 2-1 een knappe redding verrichtte, kreeg in De Goffert veel steunbetuigingen van het publiek. Zo hingen in het stadion spandoeken met teksten als 'Jasper onze nummer 1' en 'Louis, zijn wij nou zo slim of jij zo dom?'. "Dat doet wel wat met je", aldus de emotionele doelman, die na afloop werd toegezongen.

De doelman zal het WK uit teleurstelling niet mijden. "Ik ga gewoon de wedstrijden kijken. Dat heb ik tijdens het EK ook gedaan. Ik ben en blijf gewoon een speler van het Nederlands elftal. Ik heb de andere keepers gefeliciteerd en succes gewenst."

