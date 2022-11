Clasie snapt dat hij niet naar WK gaat: 'Ik kan nu helemaal fit worden'

Voor Jordy Clasie kwam het nieuws dat hij geen deel uitmaakt van de definitieve WK-selectie van Oranje niet als een donderslag bij heldere hemel. De 31-jarige middenvelder van AZ is immers niet volledig fit.

Clasie heeft last van een pees in zijn knie, waardoor hij niet aan alle trainingssessies van AZ deelneemt. "Het was 8.30 uur toen de bondscoach me belde, volgens mij was ik de eerste", vertelt de middenvelder aan de NOS over het moment waarop hij vrijdag hoorde dat hij buiten de boot was gevallen.

"In een eerder stadium had ik al contact met de medische staf van Oranje, ik was erop voorbereid. Voor mij is het geen grote verrassing. Het is jammer, maar begrijpelijk. Ik train niet alles bij de club, ik heb een apart programma."

Eerder dit jaar meldde de Haarlemmer zich uit eigen beweging al af voor Oranje, om zo zijn knie te ontzien. Nu hij niet naar Qatar gaat, kan Clasie zich focussen op een volledig herstel. "Ik kan nu rusten en helemaal fit worden."

Clasie noemt zege AZ op PSV verdiend

Met Clasie negentig minuten binnen de lijnen rekende AZ zaterdagavond af met PSV tijdens de laatste Eredivisie-speelronde voor het WK: 0-1. Een goal van Vangelis Pavlidis zorgde voor de beslissing in Eindhoven.

"Over de hele wedstrijd is het een verdiende zege. We zitten er nu weer dicht achter. Dat was vooraf ook onze doelstelling: zorgen dat we in de buurt blijven van de ploegen die bovenin meedraaien."

AZ bekleedt met 29 punten de vierde plaats in de Eredivisie, op één punt van Feyenoord, Ajax en PSV. De Rotterdammers komen zondag op 33 punten bij een thuiszege op Excelsior.

Eerder

Aanbevolen artikelen