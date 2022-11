De Roon ontbreekt vanwege blessure in selectie Atalanta, WK lijkt niet in gevaar

Delen via E-mail

Marten de Roon zit niet in de wedstrijdselectie van Atalanta voor het competitieduel met Internazionale zondag. De middenvelder kampt een week voor de start van het WK met een lichte blessure.

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini gaf zaterdag op de persconferentie aan dat de blessure van De Roon meevalt. "Hij kampt met een lichte blessure. Het is over een week misschien verholpen. Dan is hij weer beschikbaar voor Nederland op het WK."