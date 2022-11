Son ondanks operatie in WK-selectie Zuid-Korea: 'Bekijken het van dag tot dag'

Sterspeler Son Heung-min is zaterdag opgenomen in de selectie van Zuid-Korea voor het WK in Qatar, maar het is onzeker of hij daadwerkelijk in actie kan komen. De aanvaller van Tottenham Hotspur is herstellende van een oogoperatie.

Bondscoach Paulo Bento heeft vanwege de fysieke problemen van de dertigjarige Son aanvaller Oh Hyeon-gyu van Suwon Bluewings als 27e speler toegevoegd aan zijn WK-selectie. Hij kan Son vervangen. Bij een blessure mogen bondscoaches tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd wisselingen doorvoeren in een WK-selectie.

Son liep vorige week dinsdag een breuk bij zijn linkeroog op in de Champions League-wedstrijd van Tottenham tegen Olympique de Marseille (1-2). Hij is de absolute vedette van Zuid-Korea, met 35 treffers in 106 interlands.

Bento vindt het lastig om in te schatten hoe groot de kans is dat Son kan spelen in Qatar. "We hebben contact met hem en de medische staf van Tottenham. Op dit moment hebben we nog geen informatie over wanneer hij weer kan trainen", zei de Portugees bij de presentatie van de selectie. "We bekijken het van dag tot dag, er is nog tijd. Het belangrijkste is dat hij zo goed mogelijk herstelt en zich goed voelt."

Op het WK 2018 wonnen Zuid-Korea en Son Heung-min verrassend van Duitsland. Foto: Getty Images

Son wil WK absoluut niet missen

Son zelf liet eerder op Instagram weten dat hij niets liever wil dan spelen. "Voor je land spelen op het WK is de droom van ieder kind. Voor mij is dat niet anders. Ik zou dit toernooi voor geen goud willen missen."

Als Son in actie komt op het WK, zal hij ter bescherming met een masker spelen. De eerste wedstrijd van Zuid-Korea in Qatar is op 24 november tegen Uruguay. Daarna volgen in groep H confrontaties met Ghana (28 november) en Portugal (2 december).

Het doel van de Zuid-Koreaanse ploeg is om voor het eerst sinds het WK van 2010 de groepsfase te overleven.

De Zuid-Koreaanse selectie

Doel: Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors)

Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors) Verdediging: Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Cho Yu-min (Daejon Citizen)

Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Cho Yu-min (Daejon Citizen) Middenveld: Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Olympiacos), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Real Mallorca)

Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Olympiacos), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Real Mallorca) Aanval: Hwang Ui-jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

