Argentinië met sterspeler Messi en ex-Ajacieden Martínez en Tagliafico naar WK

Sterspeler Lionel Messi voert de Argentijnse ploeg voor het WK aan. De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain speelt in Qatar zijn laatste mondiale eindtoernooi. Ook ex-Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico zitten in de definitieve selectie.

Messi gaf in oktober aan dat het toernooi in Qatar zijn laatste WK zal zijn. De steraanvaller was met Argentinië aanwezig op de WK's van 2006, 2010, 2014 en 2018. In 2014 bereikte het Zuid-Amerikaanse land de finale, maar daarin was Duitsland met 1-0 te sterk.