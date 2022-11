Van Gaal over ontmoeting met arbeidsmigranten in Qatar: 'Het is gekunsteld'

Bondscoach Louis van Gaal begrijpt dat de geplande ontmoeting van de Oranjespelers met arbeidsmigranten donderdag een geregisseerd karakter zal hebben. Maar dat is volgens hem nog altijd beter dan niets doen. De KNVB wil met de ontmoeting in Doha een signaal afgeven, terwijl Amnesty International hoopt dat de migranten, die geholpen hebben bij de bouw van WK-stadions in Qatar, vrijuit kunnen spreken.

"Ja, het is geregisseerd. Maar ja, hoe zouden we het anders moeten doen?", zei Van Gaal vrijdag op een persconferentie op de KNVB Campus in Zeist. "Als de sterren van Oranje gaan praten met migranten, dan is dat nou eenmaal gekunsteld. Want dat zou normaal gesproken nooit gebeuren."

In totaal twintig arbeidsmigranten gaan donderdag na de training van Oranje in Doha op het veld in gesprek met de spelers. Die migranten zijn geselecteerd door de Building and Wood Workers' International (BWI), een onafhankelijke internationale vakbond. Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, benadrukt dat de arbeiders niet naar voren zijn geschoven door de FIFA of Qatar.

"Het zijn veelal mannen van ongeveer dezelfde leeftijd als de spelers. Ze hebben huis en haard verlaten, sturen bijna al hun geld naar hun gezin, dat ze misschien een keer per twee jaar zien", vertelde De Jong, die bij eerdere bezoeken aan Qatar zelf met arbeiders sprak.

"Iedere keer was het indrukwekkend om die verhalen te horen. Dat zal het donderdag ook voor de spelers van Oranje zijn. Zij willen graag een signaal afgeven als spelers en wij ook als KNVB. We willen laten zien dat we weten wat er gebeurd is in Qatar. Én laten zien dat we proberen er een steentje aan bij te dragen om de situatie te verbeteren."

'BWI is heel kritisch op Qatarese regering'

Amnesty International-woordvoerder Ruud Bosgraaf noemt het "hartstikke goed" dat de spelers in gesprek gaan met de migranten. De mensenrechtenorganisatie verwacht dat de arbeiders een juist beeld schetsen van de schrijnende arbeidsomstandigheden in Qatar, die naar schatting duizenden arbeiders het leven hebben gekost.

"Wij hebben als Amnesty veel contact met BWI en we hebben er vertrouwen in dat de vakbond ervoor zal waken dat er niet alleen migranten bij zijn die hosanna roepen over alles wat Qatar en de FIFA doen", zegt Bosgraaf. "BWI is een onafhankelijke vakbond, die juist heel kritisch over de Qatarese regering is."

Toch is Amnesty er niet helemaal gerust op. "We moeten donderdag goed in de gaten houden of er geen mensen van Qatar of de FIFA langs de kant van het veld staan om in te grijpen als de arbeiders iets kritisch zeggen."

'Moeten het na donderdag laten rusten'

Volgens Van Gaal zijn de Oranjespelers, die dinsdag afreizen naar Qatar, blij dat ze het verhaal van de arbeiders persoonlijk kunnen horen. En dat ze ook zelf dingen kunnen benoemen. "Mijn spelers willen hun steun uitspreken. Het is fijn dat daar nog een moment voor komt voordat het WK begint."

De bondscoach hoopt wel dat de "focus" van Oranje daarna op het voetbal gaat en in het bijzonder de openingswedstrijd op maandag 21 november tegen Senegal.

"We moeten het na donderdag laten rusten, want we gaan naar Qatar om te voetballen. Dan moeten we niet steeds bezig zijn met wat er allemaal gebeurd is en wat allemaal niet door de beugel kan. Want er kunnen heel veel dingen niet door de beugel. Zelfs in ons land."

