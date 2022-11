Van Gaal denkt dat Oranje in Qatar 'grote kans' op wereldtitel heeft

Louis van Gaal legt de lat hoog voor het Nederlands elftal in de aanloop naar het WK in Qatar. De bondscoach noemt de wereldtitel de doelstelling en ziet dat met zijn vrijdag gepresenteerde selectie als een realistisch doel.

"Wij maken een grote kans om wereldkampioen te worden", zei Van Gaal vrijdag op zijn persconferentie in Zeist, waar hij een toelichting gaf op de 26-koppige WK-selectie. "Dat vind ik een realistische doelstelling. Er zijn weinig bondscoaches die zich zo durven uit te spreken, maar ik doe dat wel."

Acht jaar geleden was de wereldtitel ook het doel van Van Gaal op het WK in Brazilië, dat voor Oranje eindigde met een verdienstelijke bronzen medaille in de troostfinale tegen Brazilië. Volgens de bondscoach is de huidige selectie op bepaalde punten beter dan die van 2014.

"De gemiddelde kwaliteit van deze groep is veel hoger dan de gemiddelde kwaliteit in 2014. Maar acht jaar geleden was de creatieve kwaliteit individueel hoger. Dat had te maken met Robin van Persie, Arjen Robben en Wesley Sneijder."

'Brazilië en Argentinië springen eruit'

Volgens de bookmakers behoort Oranje niet tot de absolute topfavorieten voor de wereldtitel. Zij geven Argentinië en Brazilië de meeste kans en daar kan Van Gaal zich wel iets bij voorstellen.

"Brazilië en Argentinië springen er kwalitatief uit. Frankrijk heeft ook heel veel kwaliteit, al missen de Fransen wat spelers door blessures. Maar qua teamspirit denk ik dat wij zeker een kanshebber zijn. En Duitsland ook."

De 26 spelers die met Oranje naar Qatar gaan, verzamelen maandag op de KNVB Campus in Zeist. Een dag later vliegt de selectie naar Doha. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op maandag 21 november tegen Senegal.

