Memphis niet in basis tegen Senegal, Janssen waarschijnlijk zijn vervanger

Louis van Gaal verwacht niet dat Memphis Depay over tien dagen in de basis zal starten in de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal. De bondscoach van Oranje heeft desondanks geen moment getwijfeld om de aanvaller van FC Barcelona te selecteren.

"Memphis is nog steeds geblesseerd en kan tegen Senegal niet starten. Dat is al tegen mijn visie in, maar hij is zo belangrijk geweest voor deze groep. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens", vertelde Van Gaal vrijdag op de persconferentie waarop hij zijn selectie toelichtte.

De 28-jarige Memphis viel op 22 september geblesseerd uit in het Nations League-duel met Polen. Sindsdien speelde de 81-voudig international van Oranje, die derde staat op de topscorerslijst aller tijden, geen enkele wedstrijd meer.

"Maar toch heb ik een plaats voor hem opengehouden. Hij is medisch fit, dat is dan nu de grens geworden, wat ik eigenlijk niet goed vind. Wij zijn geen revalidatiecentrum, maar ik moet Memphis wel opbouwen."

Janssen waarschijnlijk vervanger

Vincent Janssen lijkt tegen Senegal in de punt van de aanval te spelen. "Als Memphis niet speelt, dan is de kans groot dat Janssen basisspeler zal worden", zei Van Gaal. "Dat is voor jullie misschien een verrassing, maar voor mij niet."

Naast Janssen en Memphis zijn Luuk de Jong en Wout Weghorst de andere opties in de punt van de aanval. Ook Steven Bergwijn, Noa Lang en Cody Gakpo kunnen in de voorhoede spelen.

De wedstrijd tegen Senegal begint op maandag 21 november om 17.00 uur (Nederlandse tijd) in het Al Thumama Stadium in Doha. Daarna volgen in de groepsfase nog ontmoetingen met Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november).

