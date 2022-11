Van Gaal legt passeren Cillessen uit: 'Hij is de laatste weken niet in vorm'

Jasper Cillessen is niet opgenomen in de definitieve WK-selectie van Oranje, omdat de doelman in de ogen van Louis van Gaal niet in vorm is. Dat vertelde de bondscoach vrijdag op de persconferentie waarin hij de selectie toelichtte.

"Cillessen is de laatste weken niet in vorm. En het WK is nu, niet over vijf weken", vertelde Van Gaal over de keuze. De sluitpost van NEC was tijdens het WK van 2014 zijn eerste keeper.

Net als Cillessen viel ook collega-doelman Mark Flekken af. Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax) overleefden de schifting. Het is nog niet bekend wie de eerste doelman wordt.

"Het zou Bijlow kunnen worden, maar het zou ook Pasveer of Noppert kunnen worden. Noppert is de enige die echt in vorm is."

Van Gaal snapt teleurstelling Cillessen

Cillessen zou teleurgesteld hebben gereageerd op de mededeling van Frans Hoek, de keeperstrainer die de afgevallen doelmannen inlichtte. "Dat zou logisch zijn", vertelde Van Gaal. "Ieder mens reageert dat op zijn eigen wijze af. Ik kan me er iets bij voorstellen. Hij is de meest ervaren keeper en heeft altijd geleverd bij mij."

De 33-jarige Cillessen keepte 63 keer in Oranje en is in dat opzicht veel ervarener dan Bijlow (6 interlands), Pasveer (2 caps) en Noppert (nog geen enkele interland).

Van Gaal liet tijdens de vorige interlandperiode de keepers een penaltytest afleggen, om te bepalen wie het beste presteert in een mogelijke strafschoppenserie. In dit proces maakt de keuzeheer ook gebruik van de wetenschap.

"Een van de drie geselecteerde keepers is een penaltykiller, maar ik ga niet zeggen wie. Dan is de suspense weg bij de tegenstander en ik wil kampioen worden. Ik gebruik alles, maar dan ook alles daarvoor."

Oranje speelt op maandag 21 november zijn eerste WK-wedstrijd. Om 17.00 uur (Nederlandse tijd) is Senegal de tegenstander. Later in de eerste ronde wachten duels met Ecuador (25 november) en Qatar (29 november).

