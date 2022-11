Simons en Noppert verheugd over plek in WK-selectie: 'Mijn droom komt uit'

Xavi Simons en Andries Noppert zijn verheugd over hun plek in de definitieve WK-selectie. De PSV-middenvelder en de doelman van sc Heerenveen hebben vrijdag de schifting overleefd en mogen hopen op hun debuut voor Oranje.

"Woorden kunnen niet omschrijven hoe ik me nu voel. Dit is een droom die uitkomt", schrijft Simons in een bericht op Twitter. Het talent stapte afgelopen zomer over van Paris Saint-Germain naar PSV en maakte in zijn eerste maanden indruk bij de Eindhovenaren. Hij was goed voor acht goals en vier assists in dertien competitiewedstrijden.