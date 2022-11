Dit is de WK-selectie van Oranje: Cillessen ontbreekt, Simons mee naar Qatar

Bondscoach Louis van Gaal laat Jasper Cillessen verrassend buiten zijn definitieve WK-selectie. Xavi Simons en Jeremie Frimpong mogen zich wél opmaken voor het eindtoernooi in Qatar, dat volgende week zondag begint. In het keurkorps van het Nederlands elftal zitten 26 spelers.

De 33-jarige Cillessen was samen met zijn collega-doelmannen Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax) in de race voor plekken in de WK-selectie. Ook Flekken is afgevallen.

Afgelopen zomer verruilde Cillessen Valencia voor NEC, omdat hij in Nijmegen verzekerd is van speelminuten. De 63-voudig international fungeerde in 2014 bij Oranjes vorige WK-deelname als eerste keeper.

Simons overleefde de schifting. De negentienjarige middenvelder, die nog niet eerder tot de Oranjeselectie behoorde, maakte de afgelopen maanden indruk bij PSV. Net als Simons staat Frimpong op nul interlands. De 21-jarige rechtsback van Bayer Leverkusen fungeert als stand-in van Denzel Dumfries.

Zoals verwacht is Memphis Depay ook opgenomen in de selectie. Wegens een hamstringblessure is de aanvaller van FC Barcelona sinds eind september niet meer in actie gekomen. Ook Marten de Roon, die kampt met een lichte kwetsuur, behoort tot de uitverkorenen. Noa Lang mag zich eveneens opmaken voor het WK. Mede door blessureleed is de buitenspeler van Club Brugge bezig aan een wisselvallig seizoen. Lang heeft dit seizoen nog geen enkele keer negentig minuten in competitieverband gespeeld.

Botman en Brobbey bij de afvallers

Naast Cillessen en Flekken zijn Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Devyne Rensch (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Pascal Struijk (Leeds United), Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Guus Til (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Brian Brobbey (Ajax) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) afgevallen.

Brobbey heeft de concurrentiestrijd verloren van Vincent Janssen, Wout Weghorst en Luuk de Jong, die onder Van Gaal nog geen minuut voor Oranje in actie is gekomen. Bij de afvallers zitten maar liefst zes verdedigers, onder wie Sven Botman, die een basisplaats heeft bij Premier League-hoogvlieger Newcastle United.

Met zeven spelers is Ajax de hofleverancier in de WK-selectie. Naast Pasveer mogen Jurriën Timber, Daley Blind, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn zich namens de Amsterdamse club melden op het eindtoernooi. PSV heeft met Cody Gakpo, Simons en Luuk de Jong drie spelers in de gelederen. FC Barcelona (Memphis en Frenkie de Jong), Atalanta (De Roon en Teun Koopmeiners) en Internazionale (Dumfries en Stefan de Vrij) worden door een duo vertegenwoordigd.

"Met deze selectie kunnen we misschien wereldkampioen worden. Maar dan hebben we wel jullie steun nodig, waar ook in de wereld", laat Van Gaal weten in het filmpje waarin de selectie wereldkundig werd gemaakt.

KNVB moet lijst uiterlijk zondag inleveren

Vanaf 13.00 uur licht Van Gaal zijn keuzes verder toe op een persconferentie. Die is live te volgen op NU.nl. De KNVB moet de spelerslijst uiterlijk zondag inleveren bij de FIFA. Alle definitieve WK-selecties moeten bestaan uit minimaal 23 en maximaal 26 spelers, onder wie minstens 3 keepers.

Bij een blessure mag een bondscoach tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd van het land een speler vervangen. De vervanger moet een speler zijn die deel uitmaakte van de voorselectie.

Landen als Brazilië, België, Duitsland, Portugal en Engeland maakten al in een eerder stadium de selectie bekend.

Oranje stuit eerst op Senegal

Voor Oranje begint het WK op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal in het Al Thumama Stadium in Doha. Dat duel begint om 17.00 uur (Nederlandse tijd). Daarna volgen ontmoetingen met Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november).

De top twee van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finale, waarna het toernooi in een knock-outformat verdergaat. De eindstrijd van de 22e mondiale eindronde is op zondag 18 december in Lusail.

Oranje maakt in Qatar zijn rentree op het hoogste podium. Het Nederlands elftal heeft het WK in Rusland gemist. Acht jaar geleden veroverde Nederland brons in Brazilië, ook onder Van Gaal. De beste prestatie van de Nederlandse mannen op een WK is de tweede plaats in 1974, 1978 en 2010.

