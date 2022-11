Doelman Cillessen lijkt buiten WK-selectie van Van Gaal te vallen

Delen via E-mail

Jasper Cillessen ontbreekt naar verluidt in de definitieve WK-selectie van Nederland. De Telegraaf en de Gelderlander melden dat de 33-jarige doelman van NEC is gepasseerd door bondscoach Louis van Gaal.

De routinier maakt deel uit van de 39-koppige voorselectie voor het WK in Qatar. Naast Cillessen staan ook keepers Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Remko Pasveer (Ajax) en Andries Noppert (sc Heerenveen) op de lijst. De KNVB en Van Gaal maken later op vrijdag bekend wie in de definitieve selectie zitten.