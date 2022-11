Spanje zonder Ramos en Thiago naar WK, Tadic in definitieve selectie Servië

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft vrijdag zijn definitieve WK-selectie bekendgemaakt. Sergio Ramos en Thiago zijn de opvallendste namen die ontbreken op de lijst, waarop wél plek is voor die van Ansu Fati. Ajax-aanvaller Dusan Tadic gaat met Servië mee naar het WK.

Ramos behoorde nog verrassend tot de voorselectie van Spanje, maar de verdediger heeft de schifting niet overleefd. Hij speelde op 31 maart 2021 zijn laatste interland en had lange tijd last van blessures. Inmiddels is hij wel weer een vaste waarde bij Paris Saint-Germain.

De 36-jarige Ramos werd in 2010 wereldkampioen en won twee keer het EK met het Spaanse elftal. De enige wereldkampioen die nog onderdeel is van de definitieve selectie van Enrique is de 34-jarige Sergio Busquets. Hij gaat zijn vierde WK spelen.

Een andere opvallende naam die ontbreekt is Thiago, die na zijn hamstringblessure weer terug is bij Liverpool. De Barcelona-spelers Gavi (18 jaar), Pedri (19) en Fati (20) zijn de uithangborden van de nieuwe generatie. Gavi is de jongste Spanjaard ooit die een WK gaat spelen.

In 2010 wonnen de Spanjaarden het eindtoernooi, door Nederland in de finale met 1-0 te verslaan. Sindsdien heeft Spanje teleurstellend gepresteerd op WK's. In 2014 strandde het land in de groepsfase, mede door de 5-1-nederlaag tegen Oranje. In 2018 was gastland Rusland te sterk in de achtste finales.

De Spanjaarden zijn bij het WK ingedeeld in groep E met Costa Rica, Japan en Duitsland. Costa Rica is de eerste tegenstander op 23 november.

WK-selectie Spanje Doel: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Brentford), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Verdediging: Jordi Alba (FC Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric Garcia (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), José Gayà (Valencia)

Middenveld: Sergio Busquets (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Pedri (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (FC Barcelona), Carlos Soler (Paris Saint-Germain)

Aanval: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Yeremi Pino (Villarreal), Marco Asensio (Real Madrid), Ferran Torres (FC Barcelona), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), Ansu Fati (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Dani Olmi (RB Leipzig)

Dusan Tadic staat op achttien goals in negentig interlands voor Servië. Foto: EPA

Tadic met Servië naar WK

Tadic is opgenomen in de definitieve WK-selectie van Servië. De 33-jarige aanvaller van Ajax is een vaste basisspeler bij de nationale ploeg en staat inmiddels op negentig interlands.

Andere bekende namen die bondscoach Dragan Stojkovic heeft geselecteerd zijn Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic en Luka Jovic. Ook Nemanja Gudelj, oud-speler van NAC Breda, AZ en Ajax, en voormalig Groningen-aanvaller Filip Kostic maken deel uit van de WK-selectie.

Servië speelt volgende week vrijdag een oefenduel met Bahrein. Daarna wachten de groepswedstrijden op het WK tegen Brazilië (24 november), Kameroen (28 november) en Zwitserland (2 december).

WK-selectie Servië Doel: Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca), Vanja Milinkovic-Savic (Torino)

Verdediging: Stefan Mitrovic (Rode Ster Belgrado), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Warschau), Strahinja Erakovic (Rode Ster Belgrado), Srdjan Babic (Almería)

Middenveld: Nemanja Gudelj (Sevilla), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (FC Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (SC Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki), Darko Lazovic (Hellas Verona)

Aanval: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Djuricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino)

