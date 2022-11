Oranje-opponent Senegal definitief met geblesseerde sterspeler Mané naar WK

Sadio Mané zit in de definitieve WK-selectie van Senegal. De dertigjarige aanvaller van Bayern München kampt momenteel met een blessure, maar bondscoach Aliou Cissé verwacht dat de sterspeler toch in actie kan komen op het toernooi.

Senegal kwam bij de eerste WK-deelname in 2002 tot de kwartfinale. In 2018 strandde het Afrikaanse land in de groepsfase van het toernooi. In februari van dit jaar won Senegal de Afrika Cup door in de beslissende strafschoppenreeks beter te presteren dan Egypte.