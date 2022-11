Uruguay met Suárez (35), Cavani (35) en Godín (38) naar WK, Araújo op tijd fit

De Uruguayaanse bondscoach Diego Alonso heeft een ervaren

WK-ploeg geselecteerd. De oud-spits doet een beroep op onder anderen Luis Suárez, Edinson Cavani en Diego Godín en ook Ronald Araújo maakt verrassend deel uit van de selectie.

De 35-jarige Suárez en drie jaar oudere Godín bereidden zich buiten Europa voor het WK voor. Suárez verkaste speciaal naar zijn oude Uruguayaanse club Nacional om zijn deelname aan het WK niet in gevaar te brengen en Godín speelt sinds de zomer in Argentinië bij Vélez Sarsfield.

Zowel Suárez als Godín speelt op het toernooi in Qatar zijn derde WK. De spits en verdediger waren er eerder in 2010, 2014 en 2018 bij. In die jaren strandde Uruguay achtereenvolgens in de halve finale, achtste finale en kwartfinale.