Uruguay met Suárez (35), Cavani (35) en Godín (36) naar WK, Araújo op tijd fit

De Uruguayaanse bondscoach Diego Alonso heeft een ervaren WK-ploeg samengesteld. Hij doet een beroep op onder anderen Luis Suárez, Edinson Cavani en Diego Godín. Ronald Araújo maakt verrassend ook deel uit van de selectie.

Zowel Suárez als Godín speelt op het toernooi in Qatar zijn vierde WK. De spits en verdediger waren er eerder in 2010, 2014 en 2018 bij. In die jaren strandde Uruguay achtereenvolgens in de halve finales, achtste finales en kwartfinales.