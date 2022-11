Oranjespelers hebben ontmoeting met arbeidsmigranten op WK in Qatar

De spelers van het Nederlands elftal hebben volgende week donderdag na de training in Doha op het veld een ontmoeting met twintig arbeidsmigranten. De meesten van hen werkten de afgelopen jaren aan de bouw van stadions in Qatar, dat het WK organiseert.

Volgens de KNVB willen de spelers graag in gesprek met de arbeidsmigranten, die hiervoor zijn gevraagd door de internationale arbeidersvakbond BWI. De situatie van de gastarbeiders in Qatar is een van de meestbesproken onderwerpen in de aanloop naar het eerste WK in het Midden-Oosten.

"We gaan in de eerste plaats naar Qatar om wereldkampioen te worden, maar we kijken natuurlijk verder dan alleen voetbal", zegt bondscoach Louis van Gaal over de ontmoeting met de arbeidsmigranten.

"We hebben ons in het afgelopen anderhalf jaar meerdere keren laten bijpraten over de omstandigheden in Qatar. Als team vinden we het belangrijk de mensen om wie het gaat te ontmoeten. We nodigen ze op onze training uit om ze ook een mooie herinnering mee te geven."

Al sinds de toewijzing van het WK aan Qatar - nu twaalf jaar geleden - pleiten mensenrechtenorganisaties voor betere omstandigheden voor de bijna twee miljoen migranten uit vooral Azië en Afrika. Ze maken vaak in extreme hitte lange werkdagen en krijgen soms te laat of helemaal geen loon.

Onder druk van organisaties als Amnesty International en arbeidsorganisatie ILO van de Verenigde Naties zijn de afgelopen jaren heel wat hervormingen doorgevoerd in Qatar. Zo is onder meer het kafalasysteem van dwangarbeid afgeschaft en is er een hitteprotocol gekomen. Toch valt er volgens deze organisaties nog steeds veel te verbeteren.

Er is veel te doen om het WK in Qatar, waar mensenrechten worden geschonden. Foto: AFP

Oranje vroeg al eerder aandacht voor situatie in Qatar

De Britse krant The Guardian bracht vorig jaar naar buiten dat sinds 2010 meer dan 6.500 arbeidsmigranten zijn overleden in Qatar. Bij de start van de WK-kwalificatie droegen de Oranjespelers een shirt met daarop de tekst "Football Supports Change". Daarmee maakten ze een statement voor verbetering van de situatie in het gastland. De KNVB maakt deel uit van een Europese werkgroep die zich hiervoor inzet.

De FIFA heeft de deelnemende landen opgeroepen zich tijdens het toernooi op voetbal te focussen en zich niet bezig te houden met "ideologische en politieke gevechten in de wereld". Daar kwam veel kritiek op.

Diverse deelnemers uit Europa hebben aangekondigd tijdens het WK ook aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in Qatar. Het is niet bekend of naast Oranje meer teams een ontmoeting hebben met arbeidsmigranten.

Het WK begint voor Nederland op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal. Ecuador en gastland Qatar zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.

Eerder

Aanbevolen artikelen