FIFA verbiedt Deense spelers shirt met kritische noot over Qatar te dragen

De FIFA heeft een verzoek van Denemarken om tijdens het WK in Qatar een trainingsshirt met de tekst 'Mensenrechten voor iedereen' te dragen afgewezen. De wereldvoetbalbond staat het uiten van politieke boodschappen niet toe.

De Deense voetbalbond maakte al een jaar geleden bekend dat de sponsors ruimte zouden maken voor kritische berichten op het shirt. Het is niet duidelijk of de Denen het geplande statement met de trainingsshirts doorzet.

Denemarken laat zich al langer kritisch uit over de mensenrechtensituatie in Qatar. Aanvoerder Simon Kjaer draagt op het WK, net als Oranjecaptain Virgil van Dijk en de aanvoerders van zes andere landen, een band met het OneLove-logo. Die actie is bedacht door de Nederlandse voetbalbond.

Daarnaast zal de Deense voetbalbond voor elk doelpunt dat in november wordt gemaakt in het amateur- en profvoetbal geld doneren aan arbeidsmigranten in Qatar. De spelers verschijnen op het WK bovendien in een versoberd wedstrijdshirt.

Ook veel andere landen hebben in de aanloop naar het WK kritiek geuit op Qatar als gastland. Zo publiceerde de Australische voetbalbond een video waarin spelers vertellen over de misstanden in het emiraat. De FIFA stuurde onlangs een brief naar alle WK-landen met de oproep om zich "vanaf nu volledig op het voetbal te focussen".

Denemarken zit op het WK in een poule met regerend wereldkampioen Frankrijk, Tunesië en Australië. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand begint het toernooi op 22 november met een wedstrijd tegen Tunesië.

