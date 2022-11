Ronaldo zoals verwacht blikvanger in Portugese selectie voor zijn vijfde WK

Cristiano Ronaldo is donderdag zoals verwacht opgenomen in de WK-selectie van Portugal. De 37-jarige vedette is er voor de vijfde keer bij op het mondiale eindtoernooi. Bij Polen is Feyenoorder Sebastian Szymanski geselecteerd, net als sterspeler Robert Lewandowski.

Ronaldo, die een moeizame periode doormaakt bij Manchester United, is een van de zes aanvallers in de selectie van bondscoach Fernando Santos. Hij was ook al bij de WK's van 2006, 2010, 2014 en 2018.

De recordinternational én topscorer aller tijden van Portugal (191 interlands, 117 doelpunten) plaatste zich met zijn land in maart pas via de play-offs voor het WK. Turkije en Noord-Macedonië werden toen verslagen.

Ronaldo behaalde in 2016 zijn grootste succes met Portugal door Europees kampioen te worden. Drie jaar later volgde winst van de Nations League. Op zijn eerdere vier WK's is een vierde plaats in 2006 het beste resultaat. In 2014 was de groepsfase al het eindstation.

Alle grote namen zijn present bij Portugal. António Silva, een negentienjarige verdediger van Benfica, is de grootste verrassing. Hij was nog niet eerder geselecteerd.

Portugal begint het WK in Qatar op 24 november tegen Ghana. Uruguay en Zuid-Korea zijn de andere tegenstanders in de poule.

WK-selectie Portugal Doel: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Patrício (AS Roma)

Verdediging: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Middenveld: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain), William Carvalho (Real Betis)

Aanval: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga)

Szymanski enige Eredivisie-speler bij Polen

Bij Polen maakt Feyenoord-middenvelder Szymanski deel uit van de definitieve selectie. Pawel Bochniewicz van sc Heerenveen en Kacper Kozlowski van Vitesse zijn ten opzichte van de voorselectie afgevallen.

Szymanski speelde tot nu toe zeventien interlands, waarin hij één keer trefzeker was. Namens Feyenoord scoorde hij dit seizoen vier keer in de Eredivisie. Verdediger Bochniewicz en middenvelder Kozlowski zaten wel in de 47-koppige voorselectie.

Uiteraard is Lewandowski het uithangbord van Polen. De 34-jarige spits van FC Barcelona scoorde maar liefst 76 keer voor de nationale ploeg, maar nog nooit op een WK. Ook Arek Milik, de ex-Ajacied die uitkomt voor Juventus, zit in de groep van bondscoach Czeslaw Michniewicz.

Leeds United-middenvelder Mateusz Klich, die deel uitmaakte van de voorselectie, is de schifting niet doorgekomen. De ex-speler van onder meer PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht is geen vaste waarde bij de Premier League-club.

Polen stuit in de groepsfase van het WK op achtereenvolgens Mexico (22 november), Saoedi-Arabië (26 november) en Argentinië (30 november). De Oost-Europeanen legden twee keer beslag op de derde plaats op het WK: in 1974 en in 1982.

WK-selectie Polen Doel: Bartlomiej Dragowski (Spezia Calcio), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus)

Verdediging: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (FC Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Warschau), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot), Nicola Zalewski (AS Roma)

Middenveld: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab FC), Michal Skóras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK Athene), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina)

Aanval: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arek Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (US Salernitana 1919), Karol Swiderski (Charlotte FC)

Eerder

Aanbevolen artikelen