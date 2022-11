Polen met Feyenoorder Szymanski naar WK, Bochniewicz en Kozlowski vallen af

Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymanski maakt deel uit van de definitieve selectie van Polen voor het WK. Pawel Bochniewicz van sc Heerenveen en Kacper Kozlowski van Vitesse zijn ten opzichte van de voorselectie afgevallen.

Szymanski speelde tot nu toe zeventien interlands, waarin hij één keer trefzeker was. Namens Feyenoord scoorde hij dit seizoen vier keer in de Eredivisie.

Verdediger Bochniewicz en middenvelder Kozlowski zaten in de 47-koppige voorselectie, maar maken geen deel uit van de definitieve groep voor het eindtoernooi in Qatar.

Uiteraard is Robert Lewandowski het uithangbord van Polen. De 34-jarige aanvaller van FC Barcelona scoorde liefst 76 keer voor de nationale ploeg, maar nog nooit op een WK. Ook Arek Milik, de ex-Ajacied die tegenwoordig uitkomt voor Juventus, zit in de groep van bondscoach Czeslaw Michniewicz.

Leeds United-middenvelder Mateusz Klich, die deel uitmaakte van de voorselectie, is de schifting niet doorgekomen. De ex-speler van onder meer PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht is geen vaste waarde bij de Premier League-club.

Polen stuit in de groepsfase van het WK op achtereenvolgens Mexico (22 november), Saoedi-Arabië (26 november) en Argentinië (30 november). De Oost-Europeanen legden twee keer beslag op de derde plaats op het WK: in 1974 en in 1982.

In de recente Nations League-campagne pakte Polen in twee duels met Oranje één punt. In Rotterdam werd het 2-2 en de ontmoeting in Warschau eindigde in een 0-2-zege voor Nederland.