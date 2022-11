Weinig verrassingen in WK-selectie Engeland, alle basisspelers van EK-finale erbij

De Engelse selectie voor het WK in Qatar kent weinig verrassingen. Bondscoach Gareth Southgate heeft alle basisspelers van de EK-finale van vorig jaar opgenomen in zijn groep, werd donderdag bekend.

Southgate heeft onder anderen Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold en Leicester City-middenvelder James Maddison een plek gegeven in zijn selectie. Chelsea-middenvelder Mason Mount, die tijdens het seizoen 2017/2018 voor Vitesse uitkwam, is ook van de partij.

Harry Kane is de absolute blikvanger in de Engelse WK-selectie. Vier jaar geleden kroonde hij zich in Rusland met zes goals tot topscorer van het mondiale eindtoernooi. Ook Harry Maguire, Jude Bellingham en Marcus Rashford zijn bekende namen op de spelerslijst.

Engeland is op het WK ingedeeld in een groep bij Iran, Verenigde Staten en Wales. Maandag 21 november zijn de Iraniërs de eerste tegenstander in de poulefase. Engeland veroverde in 1966 de enige wereldtitel uit de historie van het land.

Vorig jaar wist Engeland onder bondscoach Southgate de EK-finale te bereiken. Daarin werd via strafschoppen verloren van Italië. Alle basisspelers van die wedstrijd zijn er nog steeds bij in de selectie van de 'Three Lions'.

Het WK in Qatar gaat zondag 20 november van start met een duel tussen het gastland en Ecuador. Nederland speelt een dag later tegen Senegal. Vrijdag maakt bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve Oranjeselectie bekend.

WK-selectie Engeland Doel: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal)

Middenveld: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham United)

Aanval: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle United)

