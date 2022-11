Enkele verrassingen in Engelse WK-selectie, wel alle basisspelers EK-finale erbij

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Engelse selectie voor het WK in Qatar kent met Ryan Maddison en Callum Wilson enkele verrassingen. Bondscoach Gareth Southgate heeft wel alle basisspelers van de verloren EK-finale van vorig jaar opgenomen in zijn groep, zo heeft hij donderdag bekendgemaakt.

Centrale verdediger Fikayo Tomori (hij maakt een ijzersterke indruk bij AC Milan) en aanvallers Tammy Abraham (AS Roma) en Jadon Sancho (Manchester United) zijn enkele opvallende namen die ontbreken.

Harry Kane is de absolute blikvanger in de selectie. Vier jaar geleden kroonde hij zich in Rusland met zes goals tot topscorer van het WK. Ook Harry Maguire, Jude Bellingham en Marcus Rashford zijn bekende namen op de spelerslijst.