De vader van Anil overleed in Qatar: 'Ik heb niet eens excuses gekregen'

De vader van Anil Adhikari (24) uit Nepal overleed in 2009 op 38-jarige leeftijd in Qatar. Dertien jaar later vraagt Anil zich af hoe het mogelijk is dat het WK-gastland zijn arbeidsmigranten nog steeds zo slecht behandelt. "Het ontbreekt Qatar duidelijk aan medemenselijkheid."

Het WK is vanwege de grootschalige mensenrechtenschendingen in Qatar zeer omstreden. NU.nl belicht in de aanloop naar het toernooi vanuit verschillende perspectieven de schaduwzijde van het evenement.

Samen met vrienden heeft Anil de 500 Nepalese roepie (omgerekend een kleine 4 euro) opgehoest die Nepalezen moeten betalen om alle WK-wedstrijden te kunnen bekijken op Himalaya TV.

Het is een flink bedrag voor de student Business Studies uit het kleine dorpje Nibuwatar, maar Anil wil het niet missen als Lionel Messi voor het eerst wereldkampioen wordt met Argentinië. Zoals hij ook bij de WK's van 2010, 2014 en 2018 al supporterde voor de ploeg van zijn favoriete speler.

"Ik kijk heel graag naar voetbal, dat is altijd al zo geweest", zegt Anil in gesprek met NU.nl. "Het is alleen jammer dat het WK nu in Qatar is. Want zodra ik de naam Qatar hoor, komen er veel slechte herinneringen naar boven."

Anil Adhikari verloor zijn vader toen hij elf was. Foto: Stichting Pro2/Gerard Arink

Arbeidsmigranten worden onvoldoende beschermd in Qatar

Al voordat Qatar het WK voetbal kreeg, waren er grote zorgen over het misbruik van arbeidsmigranten, zoals de vader van Anil. "Buitenlandse arbeiders klagen over uitbuiting en het niet uitbetalen van loon", schreef mensenrechtenorganisatie Amnesty International in 2008 in zijn jaarlijkse rapport over Qatar. "Enkele honderden Nepalezen demonstreerden voor een hoger loon. Zij werden naar verluidt gearresteerd, mishandeld en teruggestuurd naar Nepal."

Het emiraat is door de inkomsten uit olie en gas een van de rijkste landen ter wereld. Die rijkdom is voor een groot deel opgebouwd met hulp van arbeidsmigranten uit landen als Nepal, Bangladesh, Pakistan, India en Kenia. Toen Qatar in 1971 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië, woonden er 110.000 mensen. Inmiddels heeft het land bijna 3 miljoen inwoners, waarvan zo'n 90 procent niet uit Qatar zelf komt.

De miljoenen buitenlandse arbeiders komen naar de Golfstaat omdat ze geloven daar meer geld te kunnen verdienen dan in hun eigen land. "Mijn vader vertelde me altijd dat het zijn grootste wens was dat ik piloot zou worden", zegt Anil. "Maar die opleiding kost natuurlijk veel geld. Er zijn heel weinig mensen in Nepal die dat kunnen betalen."

Begin 2009 voerde Qatar voor het eerst sinds 1963 flinke wijzigingen door in zijn wetgeving over arbeidsmigranten. Op papier moest dat de rechten van de goedkope buitenlandse werkkrachten verbeteren, maar volgens mensenrechtenorganisaties veranderde er in de praktijk amper iets. "Arbeidsmigranten zijn nog steeds onvoldoende beschermd door de wet", stelde Amnesty International halverwege 2010 in een nieuw rapport.

Een half jaar later zorgden 22 bestuurders van de FIFA voor een grote schok door in meerderheid voor Qatar te kiezen als gastheer van het WK van 2022. Mensenrechten waren geen onderdeel van de discussie.

Het kafalasysteem Het beruchte kafalasysteem (vrij vertaald: sponsorschap) wordt in de meeste Golfstaten gehanteerd. Mensenrechtenorganisaties omschrijven het vaak als moderne slavernij.

Arbeidsmigranten hebben in het kafalasysteem praktisch geen rechten. In Qatar mochten migranten niet van baan wisselen of het land verlaten zonder toestemming van hun werkgever. Arbeiders die dat toch probeerden, liepen het risico opgepakt en veroordeeld te worden.

Officieel is het kafalasysteem in 2020 afgeschaft door Qatar, onder grote druk van het naderende WK. Volgens mensenrechtenorganisaties worden de rechten van arbeidsmigranten nog steeds niet gerespecteerd.

Arbeidsmigranten werken in verzengende hitte

Als oudste zoon was het de taak van de elfjarige Anil om voor de crematie de handen, buik en borst van zijn vader te wassen met water. "Toen ik het lichaam van mijn vader voor het eerst zag, wilde ik niet geloven dat hij dood was. Ik dacht dat mijn vader nog leefde, omdat ik zweet op zijn snor en baard zag. Ik herinner me dat ik twee keer zijn naam riep. Maar er kwam geen reactie."

Ram Sharan Adhikari overleed in 2009 in Qatar op 38-jarige leeftijd. Hij was 3,5 jaar eerder vertrokken naar de Golfstaat. "Zoals iedereen ging hij naar Qatar om beter voor zijn familie te kunnen zorgen", zegt Anil.

Anil, wiens moeder overleed toen hij drie maanden oud was, weet heel weinig van de Qatarese periode van zijn vader. Hij sprak hem maar twee keer via de telefoon, en toen ging het niet over zijn werk. Van zijn stiefmoeder hoorde hij dat zijn vader het zwaar had door de hoge werkdruk en de hitte.

"Iedereen gaat uiteindelijk dood, maar in Qatar overlijden mensen wel op heel jonge leeftijd", zegt Anil. "Waarom moeten arbeiders daar in zulke zware omstandigheden werken? Hier in Nepal kan het ook warm worden, maar veel meer dan 30 graden wordt het niet. In Qatar moeten mensen werken bij temperaturen van 45 of 50 graden. Waarom gebeurt dat? Daar zit vooral mijn boosheid."

De identiteitskaart van Ram Sharan Adhikari, de vader van Anil. Foto: Stichting Pro2

Qatar doet zelden onderzoek naar doodsoorzaak

Niemand weet precies hoeveel arbeidsmigranten er de afgelopen decennia zijn gestorven door hun werk in Qatar. "Waarschijnlijk gaat het om duizenden doden", zegt Ruud Bosgraaf van Amnesty International. "Maar het blijft discussiëren over het echte cijfer zolang Qatar er geen goed onderzoek naar doet."

Tot de toekenning van het WK aan Qatar in 2010 waren er amper statistieken over arbeidsmigranten beschikbaar. Inmiddels is er door de druk van het naderende voetbaltoernooi wel veel onderzoek gedaan.

Vorig jaar kreeg Amnesty voor het eerst een getal van de Qatarese overheid. Tussen 2010 en 2020 zouden er 15.021 migranten zijn overleden in het land. "Maar daar is alles in meegeteld", zegt Bosgraaf. Dat betekent dat het onmogelijk is om vast te stellen hoeveel van die doden direct gerelateerd kunnen worden aan het werk in Qatar. Vooral doordat het land zelden tot nooit onderzoek doet naar de doodsoorzaak.

Op de overlijdensakte van de vader van Anil staat dat hij gestorven is door een hartstilstand, mogelijk door een zonnesteek. Daarmee hoort hij bij de overgrote meerderheid van overleden arbeidsmigranten die officieel door een natuurlijke oorzaak zijn gestorven.

"Wij zien duizenden arbeidsmigranten die op relatief jonge leeftijd zijn overleden door hart- of nierfalen", zegt Jan Kooy van Human Rights Watch. "Natuurlijk heeft dat te maken met hun werkzaamheden, maar dat wordt nooit zo opgeschreven door Qatar. Want op deze manier is het voor nabestaanden heel moeilijk om hun recht te halen of compensatie te krijgen."

Cijfers overleden arbeidsmigranten The Guardian berichtte dat er tussen 2010 en 2020 ruim 6.500 arbeidsmigranten zijn overleden in Qatar. De Britse krant kwam tot dit cijfer via overheidsbronnen in vijf Aziatische landen die veel werkers naar de Golf sturen: India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka.

Volgens het Qatarese statistiekenbureau PSA zijn er tussen 2010 en 2019 15.021 niet-Qatarezen overleden in Qatar. 63 procent van die mensen kwam uit Azië en 87 procent was man. "De data zijn zo vaag, dat er alleen heel algemene conclusies getrokken kunnen worden", zegt Amnesty International. Zo is het onmogelijk om vast te stellen hoeveel van de overleden migranten in de bouw werkten.

De FIFA en Qatar houden vol dat er 'slechts' drie arbeidsmigranten zijn overleden bij de bouw van WK-stadions. De Qatarese overheid wijst hierbij naar officiële rapporten over de periode 2014-2020. Er waren toen 37 doden te betreuren op bouwplaatsen voor WK-stadions, waarvan er drie als "werk gerelateerd" zijn geclassificeerd. "Dit is puur een pr-verhaal van de FIFA en Qatar", zegt Jan Kooy van Human Rights Watch.

'Ik had op z'n minst een condoleance verwacht'

De enige compensatie die Anil kreeg na de dood van zijn vader, kwam van de Nepalese overheid. Hij ontving eenmalig 50.000 Nepalese roepie (omgerekend 383 euro). Zijn stiefmoeder kreeg hetzelfde bedrag en vertrok vervolgens naar het dorp van haar vader, honderden kilometers verderop.

"Gelukkig steunen we elkaar in de Nepalese cultuur. Ik kreeg hulp van mijn familie, mijn oom en tante gaven me onderdak", zegt Anil. Om aan wat extra geld te komen, ging hij op het land van dorpsgenoten ging werken. "Mijn leven is in 2009 volledig veranderd. Het was zwaar, maar ik heb mijn school kunnen afmaken en nu studeer ik. Ik heb alleen nog steeds geen eigen huis in Nepal, ik kan mijn huur net betalen."

Anil heeft nooit wat gehoord uit Qatar. "Ik had op z'n minst een condoleance verwacht. Of hulp bij mijn studie. Maar ik weet zelfs niet voor welk bedrijf mijn vader gewerkt heeft. Laat staan dat ik excuses heb gekregen. Het ontbreekt Qatar duidelijk aan medemenselijkheid."

Zijn de omstandigheden voor arbeidsmigranten in Qatar verbeterd?

Door de druk van het WK - en de vele onderzoeken en mediaberichten over misstanden - zijn er in de afgelopen jaren langzaam verbeteringen doorgevoerd in Qatar. Zo is het kafalasysteem in 2020 officieel afgeschaft en is er voor het eerst een wettelijk minimumloon voor arbeidsmigranten (278 euro per maand).

"Dat is de theorie, maar de rechten van arbeidsmigranten worden nog steeds niet gerespecteerd", zegt Kooy van Human Rights Watch. "Er zijn nog steeds arbeiders die niet worden uitbetaald, die niet zomaar van werkgever kunnen wisselen en die Qatar niet zomaar mogen verlaten, ook niet als ze ziek zijn. En ze moeten nog steeds vaak werken in de verzengende hitte. In de kern komt het hierop neer: de aangekondigde hervormingen zijn positief, maar het is veel te laat en veel te weinig."

Voor Anil is het onbegrijpelijk dat er sinds de dood van zijn vader, nu ruim dertien jaar geleden, nog zo weinig veranderd is in Qatar. "Ze hebben daar zoveel geld, dus waarom helpen ze de mensen die daar komen werken niet beter?"

"Dit is mijn boodschap aan Qatar: een regering zou zich niet alleen druk moeten maken om het bouwen van mooie stadions en grote gebouwen. Het zou ook moeten gaan om de sociale ontwikkeling. Om de mensen die daar leven. Hoe kun je Qatar ooit een ontwikkeld land noemen als de waarde van buitenlandse arbeiders voor hen bijna nul is?"

Verantwoording NU.nl kwam in contact met Anil Adhikari via Stichting Pro2, een Nederlandse organisatie die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor Nepalese arbeidsmigranten.

Stichting Pro2 kent Anil via Return Migrant Nepal, een Nepalese ngo die teruggekeerde migranten en nabestaanden van arbeidsmigranten ondersteunt. Return Migrant Nepal heeft honderden vrijwilligers door het hele land en werkt nauw samen met het Ministerie van Arbeid. Daardoor heeft de ngo toegang tot alle (nabestaanden van) migranten.

NU.nl sprak in oktober een klein uur met Anil via een videoverbinding. Enkele dagen later beantwoordde hij via appcontact nog een aantal follow-upvragen, onder meer over enkele feitelijke onderdelen van zijn verhaal.

