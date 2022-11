Duitsland gaat tijdens WK 'niet wegduiken' voor misstanden in Qatar

Duitsland gaat tijdens het WK de mensenrechtensituatie in Qatar aankaarten. Dat heeft de Duitse bondscoach Hans-Dieter Flick donderdag aangekondigd bij de bekendmaking van de WK-selectie.

"Natuurlijk is het enorm belangrijk dat we ons concentreren op het sportieve aspect, dat is ook voor de spelers van belang", zei Flick. "Maar tegelijkertijd willen we ons ook duidelijk uitspreken over de mensenrechtensituatie in Qatar."