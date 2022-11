Teruggekeerde Ziyech met Marokko naar WK, ook Mazraoui geselecteerd

Hakim Ziyech gaat met Marokko naar het WK in Qatar. De oud-speler van Ajax, die zich lange tijd niet beschikbaar stelde voor de nationale ploeg, is geselecteerd. Ook Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat behoren tot de 26-koppige WK-selectie.

De 29-jarige Ziyech leefde ruim een jaar in onmin met de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic. De Bosniër verweet de speler van Chelsea een gebrek aan inzet. Om die reden werd ook Mazraoui niet geselecteerd.

Ziyech en Mazraoui weigerden uit te komen voor Marokko zolang Halilhodzic bondscoach was. Na het ontslag van Halilhodzic in augustus van dit jaar keerden ze weer terug in de nationale ploeg, die nu onder leiding staat van Walid Regragui.

Ziyech, Mazraoui (Bayern München) en Achraf Hakimi (Paris-Saint Germain) zijn de grote sterren in de WK-selectie van Regragui. In de groep is ook een plek voor Amrabat. Voor de voormalig speler van FC Utrecht en Feyenoord wordt het zijn tweede WK, na de eerdere deelname in 2018. Zakaria Aboukhlal, oud-speler van AZ en nu actief voor Toulouse, maakt zijn WK-debuut.

Marokko is op het WK ingedeeld in een poule met België, Canada en Kroatië, de vicewereldkampioen van vier jaar geleden. Voor de 'Leeuwen van de Atlas' begint het toernooi op 23 november met een ontmoeting met Kroatië.

Marokko wist slechts één keer de groepsfase door te komen op een WK. Dat was in 1986. Toen waren de achtste finales het eindstation na een verloren wedstrijd tegen West-Duitsland (0-1). In Qatar doet Marokko voor de zesde keer mee aan een WK.

WK-selectie Marokko Doel: Yassine Bounou (Sevilla), Munir Elkajoui (Al-Wehda), Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Verdediging: Nayef Aguerd (West Ham United), Yahia Attiat-Allah (Wydad Casablanca), Badr Benoun (Qatar SC), Achraf Dari (Stade Brestois), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Bayern München), Romain Saïss (Besiktas), Jawad El Yamiq (Real Valladolid)

Middenveld: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Selim Amallah (Standard Luik), Amine Harit (Olympique Marseille), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Bilal El Khannouss (KRC Genk), Azzedine Ounahi (Angers), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria)

Aanval: Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Walid Cheddira (Bari), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna), Abderrazak Hamdallah (Al-Ittihad Club), Hakim Ziyech (Chelsea)

