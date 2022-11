Lukaku ondanks blessure opgenomen in WK-selectie van België

Romelu Lukaku zit in de WK-selectie van België, hoewel hij de afgelopen wedstrijden van Internazionale miste wegens een hamstringblessure. Vanwege deze fysieke problemen zaaide bondscoach Roberto Martínez eerder deze week twijfel over de WK-deelname van Lukaku.

Lukaku, die door Internazionale wordt gehuurd van Chelsea, liep eind augustus een hamstringblessure op. De aanvaller maakte afgelopen maand zijn rentree, maar de fysieke problemen speelden snel opnieuw op.

"Momenteel is Lukaku niet klaar om te spelen", uitte Martínez eerder deze week in gesprek met L'Équipe zijn zorgen. De Spanjaard benadrukte dat hij Lukaku alleen zou selecteren als hij in de eerste ronde in actie zou kunnen komen. "Als hij niet fit genoeg is om mee te doen aan een van de groepsduels, dan selecteer ik hem niet."

Internazionale-coach Simone Inzaghi meldde afgelopen weekend dat hij er niet op rekent dat Lukaku voor het WK nog zijn opwachting maakt.

Met 68 doelpunten is de spits de topscorer aller tijden van de Belgische nationale ploeg. Eden Hazard staat met 33 goals tweede op die lijst. Ook Hazard is, ondanks zijn geringe speeltijd bij Real Madrid, opgenomen in het keurkorps.

België stuit in de eerste ronde van het toernooi in Qatar op achtereenvolgens Canada (23 november), Marokko (27 november) en Kroatië (1 december). Vier jaar geleden finishten 'De Rode Duivels' als derde, wat de beste WK-prestatie van onze zuiderburen was.

Dit bericht wordt aangevuld.....

Eerder

Aanbevolen artikelen